Суд избрал меру пресечения в отношении Сергея Радзицкого, фигурирующего в деле о беспорядках на Петропавловской Борщаговке. Его поместили под стражу до 3 января с возможностью внесения залога в размере 133 тысяч гривен.

Радзицкому инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, распространение информации о местонахождении военнослужащих, а также организацию массовых беспорядков.

Во время судебного заседания сторона обвинения настаивала на содержании под стражей без права внесения залога. В свою очередь защита просила назначить подозреваемому домашний арест. Адвокаты утверждали, что приведенные прокурором факты искажают реальные обстоятельства происшествия.

Сам Радзицкий пояснил, что к нему обратилась с запросом Валентина Молодая, которая первой приехала к дому, где произошел инцидент.

По его словам, он ранее сообщал правоохранителям о том, что по этому адресу якобы незаконно удерживают военнослужащих. Также Радзицкий утверждает, что приехал на место происшествия вместе с ними и вел прямую трансляцию в TikTok.

Кроме того, он заявил, что не знал о возможном получении Молодой денег за эту историю.

«Если бы знал, что Молодая взяла деньги, то он бы туда не поехал», — сказал Радзицкий.

Национальная гвардия Украины завершила служебное расследование событий в Петропавловской Борщаговке, где 2 ноября произошли столкновения возле дома, который использовался для размещения военных. Материалы проверки будут переданы в Государственное бюро расследований, чтобы следователи могли оценить действия нацгвардейцев. По делу о столкновениях 13 людям уже сообщили о подозрении.

Правоохранители задержали 13 человек, причастных к столкновениям в Петропавловской Борщаговке, которые произошли 2 ноября вблизи места дислокации Национальной гвардии. По данным СБУ и Нацполиции, среди фигурантов — предполагаемая организаторша провокаций с поддельным удостоверением хирурга и молодой человек, который повреждал транспорт кувалдой.

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