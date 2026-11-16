Бизнесмена Игоря Коломойского впервые за более чем две недели доставили на судебное заседание. Он заявил, что информация о якобы готовящемся покушении на него является вымыслом, а сообщение об угрозе использовали, чтобы изолировать его и помешать участию в судебных процессах.

В то же время суд отклонил апелляцию стороны защиты и увеличил размер залога для Коломойского до 782 млн грн.

Коломойский заявил о вымышленном покушении

В течение последних двух недель бизнесмену неоднократно отказывали в доставке на судебные заседания. Причиной называли информацию о якобы готовящемся покушении на его жизнь.

В частности, 4 ноября во время заседания Высшего антикоррупционного суда стало известно о письме из СИЗО СБУ, в котором говорилось о возможной угрозе жизни Коломойского. Из-за этого его доставку в суд признали опасной.

В то же время адвокаты бизнесмена поставили под сомнение обоснованность таких объяснений и настаивали на необходимости обеспечить его личное участие в судебных заседаниях.

Сам Коломойский убежден, что никакого покушения не готовили, а информацию об угрозе использовали как повод для его изоляции.

Об этом стало известно по итогам заседания Киевского апелляционного суда 16 ноября.

Верховный суд Великобритании отказал Коломойскому в обжаловании дела ПриватБанка на 3 млрд долларов.

Коломойский заявил о возможном курсе доллара по 150 грн.

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