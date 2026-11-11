Суд вновь смягчил меру пресечения в отношении Андрея Ермака

10 ноября 2026 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о продлении процессуальных обязательств в отношении бывшего руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. По решению суда подозреваемому изменили ограничения на передвижение, позволив свободно перемещаться по территории всей Украины.

Ранее Ермаку запрещалось без разрешения покидать пределы города Киева, а также Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей.

Защита настаивала на отмене ограничений, ссылаясь на участие подозреваемого в проекте Национальной ассоциации адвокатов Украины, тогда как прокурор требовал продления мер.

Источник: Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Кроме того, ранее суд решил не продлевать Ермаку требование о ношении электронного средства контроля, якобы из-за угрозы для жизни со стороны электронного браслета. Напомним, бывшего чиновника подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем, во время строительства частного коттеджного городка в Киевской области.

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом «Династия» было легализовано более 460 миллионов гривен.

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