Суд обязал Минкультуру рассмотреть вопрос о внесении гимназии в Александрии в реестр памятников

Киевский окружной административный суд признал противоправным бездействие Министерства культуры Украины в отношении исторического здания бывшей мужской гимназии в Александрии. По иску Александрийской окружной прокуратуры ведомство обязали рассмотреть вопрос о внесении здания в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Историческое здание было построено в 1903 году. Оно имеет статус памятника архитектуры местного значения и находится на государственном учете с 1997 года.

В 2023 году в Министерство культуры Украины были переданы соответствующие перечни объектов культурного наследия. Однако вопрос о внесении бывшей мужской гимназии в Государственный реестр недвижимых памятников так и не был решен.

Бездействие министерства создавало правовую неопределенность и риски для надлежащего сохранения исторического здания. Чтобы добиться выполнения государством обязанностей в сфере охраны культурного наследия, Александрийская окружная прокуратура обратилась с иском в суд.

Киевский окружной административный суд частично удовлетворил иск прокуратуры. Суд признал бездействие Министерства культуры Украины противоправным и обязал ведомство рассмотреть вопрос о внесении здания бывшей мужской гимназии в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

При рассмотрении этого вопроса министерство должно учесть выводы суда.

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