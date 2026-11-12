Суд обязал НАБУ возбудить ещё одно дело в отношении бывшей заместительницы Буданова
Высший антикоррупционный суд обязал уполномоченное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины внести в Единый реестр уголовных дел сведения о возможном уголовном правонарушении, в котором фигурирует бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра.
В антикоррупционный суд с жалобой обратились адвокаты пятого президента Петра Порошенко. Они жаловались на бездействие НАБУ, которое отказывается регистрировать уголовное производство по их заявлению о совершении преступления рядом должностных лиц.
Речь идет о якобы оказании незаконного влияния и давления на судей Верховного суда во время рассмотрения дела Порошенко об отмене персональных санкций, что «выразилось в совместных согласованных действиях экс-заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой, председателя Кассационного административного суда Игоря Дашутина и должностных лиц СБУ с целью оказать влияние на коллегию судей и добиться вынесения решения в пользу ответчика.
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