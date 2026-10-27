Судья Лычаковского районного суда Львова Владимир Мармаш может продолжить карьеру во Львовском апелляционном суде. Высший совет правосудия уже рекомендовал президенту назначить его судьей апелляционной инстанции. Соответствующее решение было принято по итогам конкурса, несмотря на дисциплинарные жалобы, судебные конфликты с журналистами и заявления о возможных правонарушениях, в которых упоминается судья.

Решение о рекомендации по повышению Мармаша ВСП приняла 6 октября 2026 года. В документе совет отметил, что не нашел обоснованных оснований сомневаться в добропорядочности кандидата или соблюдении им профессиональной этики. Вопрос о его назначении должен решить Президент Украины.

Мармаш работает в Лычаковском районном суде Львова с 2009 года, а с 2017-го занимает должность судьи бессрочно. В последние годы внимание к нему привлекают не только вынесенные решения, но и вопросы, касающиеся имущества семьи, а также конфликты с представителями СМИ.

Парковочное место, оформленное на тещу Мармаша, и заявления против журналиста

За годы работы в Лычаковском районном суде Львова Владимир Мармаш неоднократно становился объектом внимания журналистов из-за имущественных вопросов и процессуальных решений. Теперь его возможное переведение в апелляционную инстанцию происходит на фоне конфликтов с прессой и дисциплинарных жалоб, которые до сих пор не получили окончательного рассмотрения.

Одним из поводов для критики стало расследование UA.NEWS о возможном незадекларированном имуществе львовских судей. Во время командировки во Львов журналисты выяснили, что семья Мармаша пользуется парковочным местом в новостройке, которое официально оформлено на его тещу. При этом коммунальные платежи за этот объект регулярно оплачивал сам судья со своей банковской карты. В том же расследовании журналисты обнаружили признаки возможного недекларирования доходов от аренды недвижимости председателем Лычаковского суда Григорием Жовниром.

После возвращения журналиста в Киев ему начали поступать ночные угрозы в Telegram. Полиция возбудила уголовное дело по факту угроз и признала журналиста потерпевшим. После этого судьи Мармаш и Жовнир обратились с заявлениями в правоохранительные органы и Высший совет правосудия. Они обвинили журналиста в попытке повлиять на рассмотрение уголовного дела, которое, по данным расследования, не касалось его деятельности. В качестве свидетелей судьи привлекли своих жен и тещу. В предоставленных ими показаниях речь шла о якобы агрессивном поведении представителей СМИ.

Однако видеозаписи, на которые ссылается журналист, зафиксировали его работу днем и подтвердили корректное поведение и наличие пресс-карты. Кроме того, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ответе на адвокатский запрос сообщил, что жалоб на журналиста не поступало. Анализ судебного реестра также показал, что в период сбора материалов в производстве председателя суда Жовнира не было ходатайств по упомянутому делу.

После этого защита журналиста обратилась в Государственное бюро расследований с заявлением о возможном привлечении Мармаша и Жовнира к ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении и вмешательство в деятельность СМИ. Сначала следователи ГБР отказались зарегистрировать производство. Однако Киевский апелляционный суд отменил постановление суда первой инстанции, признал бездействие ГБР незаконным и обязал Шевченковский районный суд Киева повторно рассмотреть жалобу журналиста.

Дисциплинарная жалоба по делу Шевцовой остается нерассмотренной

Еще с октября 2025 года в Высшем совете правосудия находится дисциплинарная жалоба в отношении действий Мармаша по делу финансистки Алены Шевцовой. Заявители утверждают, что судья рассмотрел ходатайство детективов Бюро экономической безопасности и вынес решение уже после истечения сроков досудебного расследования. Эти обстоятельства впоследствии подтвердили Голосеевский районный суд Киева и Киевский апелляционный суд. Несмотря на это, вместо того чтобы вернуть ходатайство, Мармаш удовлетворил требования правоохранителей.

Сроки, предусмотренные законом для предварительной проверки и рассмотрения дисциплинарной жалобы по существу, уже давно истекли, однако ВРП до сих пор не приняла решение. Дисциплинарный инспектор отказался присвоить жалобе приоритетный статус и оставил её в общей очереди на рассмотрение.

Если бы действия судьи получили надлежащую дисциплинарную оценку, следствием могла бы стать ответственность вплоть до освобождения от должности. Вместо этого вопрос о его возможном повышении уже дошел до Президента.

Вопросы остаются и в отношении имущества семьи судьи Владимира Мармаша

Жена Владимира Мармаша Иванна Иванюк также работает судьей Лычаковского районного суда Львова. Ее имя упоминалось в журналистских материалах, посвященных возможным проблемам с декларированием имущества и денежных поступлений.

В частности, журналисты обращали внимание на парковочное место, оформленное на мать судьи, и оплату его содержания, которую, согласно результатам расследования, осуществлял Мармаш. В других публикациях речь шла о банковских переводах, которые, по данным журналистов, не были отражены в декларации Иванюк.

В июле 2026 года Высший совет правосудия вернул жалобу в отношении Иванны Иванюк без рассмотрения.

ВСП не нашла оснований для отказа Владимиру Мармашу в повышении

Несмотря на публичные претензии и наличие дисциплинарной жалобы, Высший совет правосудия поддержал кандидатуру Владимира Мармаша на должность судьи Львовского апелляционного суда.

В решении от 6 октября 2026 года № 2057/0/15-26 совет указал, что не выявил нарушений порядка назначения кандидата или обоснованных сомнений относительно его соответствия требованиям добропорядочности и профессиональной этики.

По результатам квалификационной оценки Мармаш набрал 705,47 балла и занял первое место в рейтинге кандидатов. ВСП признала его соответствующим установленным требованиям и внесла Президенту представление о назначении в Львовский апелляционный суд.

Окончательное решение о назначении Владимира Мармаша на должность судьи апелляционной инстанции должен принять Президент Украины.

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