Столкновения на Борщаговке: Нацгвардия завершила служебное расследование

Национальная гвардия Украины завершила служебное расследование событий в Петропавловской Борщаговке, где 2 ноября произошли столкновения возле здания, использовавшегося для размещения военных. Материалы проверки будут переданы в Государственное бюро расследований, чтобы следователи могли оценить действия нацгвардейцев. По делу о столкновениях 13 людям уже сообщили о подозрении.

По словам Выгивского, помещение в Петропавловской Борщаговке официально использовалось Национальной гвардией. В то же время министр опроверг сообщения о якобы 40 заложниках и погибшем, которые распространялись после конфликта. «Во-первых, указанное помещение официально использовалось Национальной гвардией. Во-вторых, никаких 40 заложников, как и погибшего, конечно, там не было», — заявил Выговский.

Он также прокомментировал действия правоохранителей во время столкновений. По словам министра, полицейские и нацгвардейцы действовали профессионально, несмотря на попытки отдельных активистов и пророссийских лидеров общественного мнения привлечь к событию еще больше внимания и призвать к радикальным действиям.

В то же время вопрос об условиях пребывания военнослужащих в доме остается на рассмотрении ГБР. «Вчера Национальная гвардия завершила служебное расследование, и все материалы будут направлены в ГБР для приобщения к материалам дела с целью правовой оценки действий нацгвардейцев», — сообщил министр.

Сколько человек подозреваются в столкновениях

Выговский рассказал, что во время акции у дома собралось более 160 человек. Из них более 20, по его словам, принимали активное участие в событиях. На данный момент 13 лицам сообщено о подозрении. Расследование продолжается. Ранее правоохранители также сообщали о задержании 13 участников столкновений и проведении обысков. Семи подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отдельно полиция и СБУ заявляли, что установили личности около 130 человек, которых проверяют на причастность к беспорядкам. Это не означает, что всем им сообщили о подозрении: на данный момент официально о подозрениях идет речь в отношении 13 человек.

Что произошло на Петропавловской Борщаговке

ГБР возбудило уголовное производство в связи с событиями 2 ноября 2026 года. Дело возбуждено по части пятой статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий. По информации ГБР, конфликт возник возле частного дома, который Нацгвардия использовала для временного размещения военнослужащих, возвращенных после самовольного оставления воинской части (СОЧ).

После появления в соцсетях сообщений о якобы незаконном удержании военных возле дома собрались люди. Ситуация обострилась и переросла в столкновения. Во время конфликта раздались выстрелы, а служебные автомобили полиции были повреждены. В ходе этих событий также произошло нападение на фотографа информационного агентства УНН. По сообщению издания, на него напали молодые люди, которые силой оттесняли толпу.

Впоследствии стало известно, что Национальная гвардия больше не будет использовать это здание. По информации пресс-секретаря НГУ, люди, находившиеся там, уже покинули помещение. После столкновений правоохранители также задержали женщину, которая находилась на месте в форме медицинского персонала и приехала на машине скорой помощи. По данным УНН, её подозревают в причастности к событиям.

Теперь материалы служебного расследования Нацгвардии будут приобщены к делу ГБР. Следователи должны проверить обстоятельства использования здания, условия пребывания там военных и действия нацгвардейцев во время конфликта. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования. О завершении служебного расследования сообщил министр внутренних дел Иван Выговский во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 13 ноября.

Правоохранители задержали 13 человек, причастных к столкновениям в Петропавловской Борщаговке, которые произошли 2 ноября вблизи места дислокации Национальной гвардии. По данным СБУ и Нацполиции, среди фигурантов — предполагаемая организаторша провокаций с поддельным удостоверением хирурга и молодой человек, который повреждал транспорт кувалдой.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке завершились предъявлением подозрения 18-летнему парню.

Ранее правоохранители установили 130 участников беспорядков в Петропавловской Борщаговке.

Суд арестовал подозреваемую в беспорядках в Петропавловской Борщаговке.

Командующий Нацгвардией подтвердил задержание возвращенных из СЗЧ в Петропавловской Борщаговке.

Выговский объяснил, что грозит родителям подростка за участие в беспорядках в Петропавловской Борщаговке.

Читай нас в