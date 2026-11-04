Столкновения на Борщаговке начались после попытки выкупить мобилизованного за 7 тысяч долларов — командир части

Беспорядки возле пункта дислокации в Петропавловской Борщаговке начались после того, как мать военнослужащего Андрея Кулешова попыталась дать одному из бойцов взятку в размере около 7 тысяч долларов за увольнение сына со службы.

Командир воинской части 3121 1-го корпуса НГУ «Азов» Павел Курченко сообщил, что военный отказался от денег, после чего родственники спровоцировали столкновения.

По словам командира, ранее мобилизованный Кулешов уже сбегал со службы, был задержан по месту жительства в Киеве и находился на адаптации после самовольного оставления части, а также проверялся на предмет возможных связей с временно оккупированными территориями.

Источник: интервью командира воинской части 3121 НГУ Павла Курченко изданию «Украинская правда».

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