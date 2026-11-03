Столкновения на Петропавловской Борщаговке были своеобразной схемой выманивания уклонистов — СБУ

По данным СБУ, организаторы беспорядков в Петропавловской Борщаговке заранее планировали акцию, чтобы вызвать общественный резонанс и реализовать схему по освобождению военнообязанных.

Об этом сообщил заместитель главы СБУ Рудницкий. В частности, одна из участниц намеревалась мошенническим путем забрать из воинской части мужчину, самовольно покинувшего службу (СЗЧ).

В настоящее время правоохранители проводят обыски, решают вопросы о задержании фигурантов и уведомлении их о подозрениях. В рамках расследования спецслужба возбудила три уголовных дела по статьям о препятствовании деятельности ВСУ, разглашении информации о расположении Сил обороны и массовых беспорядках.

Полиция уже задержала женщину, которая представлялась медиком, и водителя машины скорой помощи. Глава МВД Выговский уточняет, что двое мужчин в здании находились в статусе самовольно покинувших службу, а остальные должны были начать подготовку 9 ноября. Само здание Нацгвардия арендовала на законных основаниях.

Источник: «Суспильне».

Служба безопасности Украины установила личности около 100 человек, принимавших участие в беспорядках в Петропавловской Борщаговке.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что лиц, инициировавших события в Петропавловской Борщаговке, установят и привлекут к ответственности. По его словам, Генеральная прокуратура и соответствующие правоохранительные органы уже начали объективное расследование.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил запросы в правоохранительные органы в связи с инцидентом в Петропавловской Борщаговке. Омбудсмен требует выяснить обстоятельства происшествия, проверить правовые основания пребывания военнослужащих и представителей Национальной гвардии в доме и дать оценку действиям всех причастных.

В пункте дислокации воинской части в Петропавловской Борщаговке находились военнослужащие, которые участвовали в обороне Мариуполя и «Азовстали», пережили российский плен и вернулись к службе. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Лица, чьи противоправные действия будут установлены, должны ответить за них в предусмотренном законом порядке, отметила она.

Ранее ГБР возбудило дело в связи со столкновениями в Петропавловской Борщаговке.

Напомним, Буданов отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке.

В корпусе «Азов» прокомментировали столкновение возле пункта дислокации в Петропавловской Борщаговке.

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Командующий Нацгвардией подтвердил удержание вернувшихся из СЗЧ в Петропавловской Борщаговке.

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Напомним, Военное командование срочно направляется в пригород Киева: подробности инцидента.

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