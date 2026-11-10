Праздник 10 ноября 2026 года — День памяти святого Константина-Кахи

10 ноября православные чтят память святого великомученика Константина-Кахи — грузинского князя, жившего в IX веке. Он был известен своим богатством, щедростью и помощью нуждающимся, а во время арабского вторжения возглавил войско и попал в плен. Согласно церковному преданию, князь отказался отречься от христианства даже под угрозой смерти и принял мученическую смерть.

Святой Константин-Кахи жил в IX веке на территории исторической области Картли, в Восточной Грузии. Он происходил из влиятельного княжеского рода и имел высокий общественный статус. Прозвище Кахи связывают с его происхождением из Кахетии — исторического региона на востоке страны. Согласно церковным житиям, Константин родился примерно в 767 году и прожил около 85 лет. Его знали не только в Грузии и на Кавказе, но и при византийском дворе.

Несмотря на значительное состояние и влияние, князь, по преданию, не сосредотачивался исключительно на собственном благосостоянии. Он помогал бедным, поддерживал церкви и монастыри и заботился о нуждающихся. Константин также совершил паломничество в Иерусалим, где посетил христианские святыни и пожертвовал средства местным храмам. По возвращении на родину он продолжал поддерживать святые места и, согласно церковному житию, ежегодно посылал в Иерусалим значительные пожертвования. Именно сочетание общественного влияния, щедрости и религиозности сделало его уважаемой фигурой среди грузинских христиан.

Как князь попал в плен

Жизнь Константина пришлась на сложный период грузинской истории. В IX веке арабские войска совершали походы на грузинские земли, а местное население подвергалось нападениям и религиозному давлению. Одним из военачальников, действовавших в регионе, был Буга-Тюрк, возглавлявший войско Аббасидского халифата. В 853 году его армия вторглась в Картли. Во время похода пострадали Тбилиси и другие населённые пункты, а христианское население оказалось под угрозой преследований.

Несмотря на почтенный возраст, Константин не остался в стороне. Согласно церковному житию, ему было около 85 лет, когда он вместе с сыном Тархуджем возглавил войско Картли. Решающая битва произошла вблизи города Гори. Силы сторон были неравны, и грузинское войско потерпело поражение. Константин и его сын попали в плен к арабам. Сначала князя привели к Буге-Тюрку, а затем отправили в Самарру — город в центральной части современного Ирака, где находился халиф Джафар аль-Мутаваккиль.

Почему князь отказался отречься от христианства

Согласно церковному преданию, халиф знал об авторитете Константина среди грузин и христиан в целом. Поэтому сначала он пытался склонить пленённого князя к смене веры не только угрозами, но и обещаниями. Ему предлагали почести, богатство и высокое положение в обмен на отказ от христианства. Однако Константин не согласился. Он оставался непоколебимым, даже понимая, что такой ответ может стоить ему жизни.

В житии сохранился ответ князя, обращённый к халифу: «Не боюсь я твоего меча, а боюсь Того, Кто может уничтожить и душу, и тело». Эти слова передают главную идею его мученического подвига — верность убеждениям даже перед лицом смерти. После отказа Константина бросили в тюрьму. Там он находился в оковах и подвергался издевательствам.

Впоследствии к нему привели двух армянских вельмож, которые ранее отреклись от христианства и снискали благосклонность халифа. Они пытались убедить князя последовать их примеру и согласиться на условия правителя. Но Константин отказался слушать их уговоры. По преданию, он ответил, что не собирается следовать примеру тех, кто отступил от своей веры, и попросил оставить его наедине для молитвы.

Последние минуты жизни князя церковный житие описывает как время молитвы и испытаний. Несмотря на избиения и пытки, он продолжал молиться. В конце концов халиф приказал казнить пленника. Константину отсекли голову 10 ноября. Его тело, по преданию, выставили на высоком столбе, чтобы запугать местных христиан. Спустя некоторое время останки похоронили, а через несколько лет грузины перевезли их на родину. В источниках имеются расхождения относительно года гибели святого. Грузинская энциклопедия называет 853 год, тогда как церковные жития, в частности материалы Православной церкви в Америке, указывают на 852 год. В то же время дата памяти — 10 ноября — фигурирует в церковных календарях и житиях святого.

Как возник День памяти и почему его отмечают

Грузинская православная церковь признала Константина-Кахи святым ещё в IX веке — вскоре после его кончины. Его почитают как великомученика, ведь, согласно церковной традиции, он погиб за отказ отречься от христианской веры. Его история сохранилась в отдельном церковном сочинении — «Мученичестве Константина-Кахи». Этот текст рассказывает о происхождении князя, его благотворительности, военном походе, пленении и казни. Он стал одним из источников, благодаря которым память о Константине сохранилась в грузинской религиозной традиции.

Для верующих этот день — повод вспомнить не только трагическую гибель князя, но и черты, которые ему приписывает церковное житие. Среди них — милосердие, щедрость, забота о бедных, мужество и преданность собственным убеждениям. Особое место в его истории занимает сочетание высокого положения с готовностью помогать другим. Константин обладал богатством и властью, но, по преданию, использовал их также для поддержки нуждающихся и христианских святынь.

Как отмечают этот день

День памяти Константина-Кахи носит прежде всего церковный характер. В храмах, почитающих святого, могут проводить богослужения, читать молитвы и вспоминать его житие. Верующие обращаются к нему с молитвами, прося духовной силы, мужества и выдержки в сложных обстоятельствах. Также в этот день могут чтить память святого через чтение церковных текстов и рассказы о его жизни.

Отдельного общенационального светского празднования, подобного государственным праздникам или крупным народным фестивалям, эта дата не имеет. Основное внимание сосредоточено на религиозном почитании. В Грузии память о Константине-Кахи является частью более широкой традиции почитания святых, пострадавших за христианскую веру. Его имя также можно встретить в церковных календарях и сборниках житий грузинских святых.

Когда отмечают в 2026 году

В церковных календарях можно увидеть две даты — 10 и 23 ноября. Это связано с разницей между юлианским и григорианским календарями: 10 ноября по старому стилю соответствует 23 ноября по новому. В то же время календарь Грузинской православной церкви на 2026 год указывает день памяти Константина-Кахи именно на 10 ноября по новому стилю.

В 2026 году 10 ноября приходится на вторник. Если же речь идет о календаре, в котором даты указаны по старому стилю, соответствующее празднование по григорианскому календарю приходится на 23 ноября, понедельник. Поэтому при подготовке к этой дате важно учитывать, каким церковным календарем пользуется конкретная община.

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