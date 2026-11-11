11 ноября — День освобождения Херсона: как город вернулся под контроль Украины

Ежегодно 11 ноября Украина отмечает освобождение Херсона от российской оккупации. Именно в этот день в 2022 году украинские военные вошли в город, а его жители вышли на улицы с сине-желтыми флагами, чтобы встретить защитников. Эта дата стала символом возвращения украинского города, мужества его жителей и памяти о тех, кто погиб за свободу Херсонщины.

Российские войска захватили Херсон в начале полномасштабного вторжения. 1 марта 2022 года оккупанты вошли в город, а уже 2 марта установили над ним контроль. Херсон стал первым областным центром Украины, который российские войска смогли захватить после 24 февраля. Для местных жителей начался длительный период оккупации, сопровождавшийся ограничениями, преследованиями и попытками навязать российские порядки.

Несмотря на опасность, херсонцы не смирились с оккупацией. В первые недели после захвата города тысячи людей выходили на мирные митинги с украинскими флагами и плакатами против российских войск. Они скандировали проукраинские лозунги, пели украинские песни и требовали, чтобы оккупанты покинули город. На некоторых акциях люди выходили навстречу военной технике без оружия. Такие протесты стали одним из самых заметных проявлений гражданского сопротивления на оккупированных территориях.

Впоследствии российские военные начали более жестко подавлять сопротивление. Жителей задерживали, допрашивали и запугивали за проукраинскую позицию. Правозащитники зафиксировали случаи незаконного удержания людей и пыток в Херсоне и прилегающих населенных пунктах. По данным Human Rights Watch, российские силы использовали для этого, в частности, помещения бывшего следственного изолятора и другие места лишения свободы. Оккупация длилась почти девять месяцев и оставила после себя тяжелые последствия для города и его жителей.

Как украинские военные освободили город

Осенью 2022 года Силы обороны Украины проводили контрнаступление на юге. Украинские подразделения постепенно продвигались вперёд, вынуждая российские войска покидать занятые позиции. В начале ноября стало ясно, что оккупанты готовятся отступать с правого берега Днепра. 9 ноября российское военное руководство объявило об отводе своих подразделений из Херсона. Однако этот отход не был добровольным жестом: украинская сторона подчеркивала, что он был вызван действиями и давлением украинских военных.

10 ноября тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пояснил, что за заявлениями России о так называемых «жестах доброй воли» стоят усилия украинских защитников. Он также отмечал, что ситуация на правом берегу Днепра является результатом активных действий Сил обороны. На следующий день, 11 ноября, украинские военные начали входить в Херсон. Сначала в городе действовали передовые и специальные подразделения, а впоследствии на улицах появлялось всё больше украинских защитников. К 12 ноября город окончательно перешёл под контроль Украины.

Отступая, российские войска взорвали Антоновский мост и другие переправы через Днепр. Они также оставили после себя заминированные территории, поврежденные объекты инфраструктуры и разграбленные учреждения. По информации МВД, оккупанты вывозили имущество из Херсонского художественного музея, краеведческого музея, зоопарка и коммунальных объектов. После входа украинских военных в городе начались стабилизационные мероприятия: саперы проверяли здания и улицы, правоохранители документировали преступления оккупантов, а местные власти возобновляли работу. Поэтому освобождение не означало, что все проблемы исчезли за один день. Городу ещё предстояло пройти сложный путь разминирования и восстановления.

Как херсонцы встречали украинских защитников

11 ноября 2022 года стало днём, который многие жители города запомнили на всю жизнь. Как только появилась весть о приближении украинских военных, люди начали выходить на улицы. В центре Херсона, в частности на площади Свободы, собирались сотни горожан с флагами и сине-желтыми лентами. Они обнимали военных, благодарили их и не скрывали слез. Некоторые приносили украинские флаги, которые хранили на протяжении оккупации, несмотря на риск быть наказанными за такую символику.

Кадры встречи быстро разлетелись по украинским и мировым СМИ. На них было видно, как люди приветствуют военных, поют, скандируют лозунги и разворачивают большие сине-желтые знамена. Для многих это было не просто возвращение украинской власти, а возможность вновь открыто показать, кем они себя считают и с какой страной связывают своё будущее. Президент Владимир Зеленский назвал этот день историческим и подчеркнул, что херсонцы не отказались от Украины даже во время оккупации. Он также вспомнил о людях, которые берегли украинские флаги и верили, что город вернется под контроль государства.

Радость того дня была неразрывно связана с болью. За время оккупации люди пережили страх, преследования, потери и неопределенность. Не все дождались возвращения украинских военных, а часть семей до сих пор ищет близких, о которых нет никаких известий. Поэтому 11 ноября для Херсона — не только дата победы, но и день памяти о погибших защитниках и гражданских лицах, пострадавших из-за российской оккупации. Это также повод поблагодарить тех, кто сопротивлялся, помогал украинским военным и поддерживал земляков в самый тяжелый период.

Что происходило после освобождения

После возвращения города под контроль Украины началась масштабная работа по восстановлению. Прежде всего нужно было проверить улицы, дома, административные здания и объекты инфраструктуры на наличие мин и взрывоопасных предметов. По данным МВД, на тот момент в Херсоне были заминированы даже отдельные административные здания и объекты городского хозяйства. Правоохранители возвращались в город, создавали блокпосты и собирали свидетельства преступлений оккупантов. В то же время коммунальные службы пытались восстановить водоснабжение, электричество и связь.

Возвращение к привычной жизни было непростым. Из-за поврежденных сетей и разрушенных переправ у города были проблемы с поставками товаров и работой транспорта. Часть жителей уехала раньше, спасаясь от оккупации, а после освобождения власти призвали людей не спешить с возвращением, пока продолжались стабилизационные мероприятия. Украинские теле- и радиоканалы вновь начали работать в городе, а 13 ноября удалось восстановить мобильную связь. Это были первые шаги к возвращению Херсона в украинское информационное и административное пространство.

Однако освобождение правобережной части области не означало завершения боевых действий в Херсонской области. Российские войска отступили на левый берег Днепра, откуда продолжили обстреливать Херсон и окружающие населенные пункты. Город по-прежнему живёт в условиях военной опасности, а его жители вынуждены приспосабливаться к постоянным атакам. Поэтому годовщина освобождения имеет особое значение: она напоминает не только о событии 2022 года, но и о том, что борьба за безопасность всего региона продолжается.

Как отмечают День освобождения Херсона

11 ноября в Херсоне и других городах Украины чествуют военных, принимавших участие в освобождении города, и всех, кто погиб в ходе борьбы за него. В эту памятную дату проводят минуты молчания, возлагают цветы к мемориалам, организуют молебны и другие мероприятия в честь павших защитников. В них принимают участие представители местных властей, военные, семьи погибших, общественные организации и жители общины. Формат мероприятий может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью, ведь Херсон остается прифронтовым городом.

Особое место занимают воспоминания очевидцев. Люди делятся фотографиями и видео с 11 ноября 2022 года, рассказывают, как пережили оккупацию и как встречали украинских военных. В социальных сетях публикуют слова благодарности защитникам, вспоминают погибших и напоминают о тех, кто продолжает бороться за освобождение всей Херсонщины. В 2025 году, в частности, в годовщину освобождения в Херсоне провели совместный молебен по украинским воинам, отдавшим жизнь за свободу родной земли.

В июле 2026 года в Херсонской городской общине отдельно определили памятные даты, связанные с борьбой города против российской оккупации. 11 ноября официально включили в перечень как День освобождения Херсона — города-героя Украины. Также определили 1 марта Днем памяти погибших защитников Херсона, а 5 марта — Днем сопротивления российским оккупантам. Это решение призвано сохранить память о людях, которые защищали город, сопротивлялись оккупации и отдали жизнь за Украину.

Интересные факты об освобождении Херсона

Херсон находился в оккупации 256 дней. С момента захвата города российскими войсками в начале марта до входа украинских подразделений 11 ноября 2022 года прошло более восьми месяцев. Именно этот период часто упоминают в материалах об освобождении города.

Херсонцы не прекращали сопротивления. Даже во время оккупации люди выходили на мирные митинги, использовали украинскую символику и передавали информацию украинской стороне. Об этом, в частности, сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Первые кадры освобождения увидел весь мир. Видео встречи украинских военных на площади Свободы и улицах города публиковали международные СМИ. Для многих зрителей эти кадры стали одним из самых ярких символов возвращения Херсона под контроль Украины.

Освобождение города стало частью деоккупации правобережья области. Украинские силы восстанавливали контроль не только над Херсоном, но и над другими населёнными пунктами региона. По данным аналитического центра OSW, в последующие дни украинские подразделения продолжили заходить на территории, оставленные российскими войсками.

После освобождения город остался под угрозой обстрелов. Отход российских войск на левый берег Днепра не прекратил атаки на Херсон. Поэтому памятная дата связана не только с воспоминаниями о радости возвращения, но и с пониманием того, насколько сложной остается ситуация в регионе.

Когда отмечают День освобождения Херсона в 2026 году

День освобождения Херсона ежегодно отмечают 11 ноября. В 2026 году эта дата приходится на среду. Это не просто очередная годовщина важного военного события, а повод вспомнить всех, кто способствовал возвращению города под контроль Украины: военных, участников сопротивления, волонтеров и обычных жителей. В этот день чтят память погибших, благодарят тех, кто продолжает защищать страну, и вспоминают людей, переживших оккупацию.

Для Херсона 11 ноября — день радости, памяти и благодарности. Он напоминает, что даже во время оккупации горожане не потеряли связи с Украиной и продолжали сопротивляться. Возвращение украинского флага стало символом того, что город выстоял, но в то же время эта дата напоминает о высокой цене свободы и о продолжающейся борьбе.

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