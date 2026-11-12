Праздник 12 ноября 2026 года — День святого Йосафата Кунцевича: история жизни и смерти

12 ноября Католическая церковь, в частности Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), чтит память святого священномученика Иосафата Кунцевича — архиепископа Полоцкого, погибшего за церковное единство. Он стал одним из самых известных мучеников восточного католицизма и символом преданности вере.

Святой Иосафат погиб 12 ноября 1623 года в Витебске. Его убили противники церковного единства, а тело после смерти бросили в реку Западная Двина. Это событие стало одной из самых трагических страниц его жизни и важной частью истории греко-католической церкви.

Кто такой святой Иосафат Кунцевич

Иосафат Кунцевич родился около 1580 года во Владимире на Волыни. В молодом возрасте он присоединился к церковной жизни, поступил в Василианский монастырь в Вильне и принял монашеское имя Иосафат.

Он был сторонником Берестейской церковной унии 1596 года, которая положила начало объединению части православной иерархии Киевской митрополии с Католической церковью с сохранением восточного обряда. Иосафат посвятил свое служение укреплению этого единства, распространению христианского учения и духовному возрождению верующих.

Впоследствии он стал архиепископом Полоцким. На этой должности Кунцевич активно работал над упорядочением церковной жизни, развитием монастырей и укреплением церковной дисциплины.

Мученическая смерть святого Иосафата

Деятельность архиепископа, направленная на укрепление церковного единства, вызвала сопротивление среди части духовенства и жителей Полоцкой епархии. Напряженность особенно обострилась в Витебске, где против него выступали противники Брестской унии.

12 ноября 1623 года толпа ворвалась в архиепископские покои. Йосафата Кунцевича жестоко избили и убили. После этого его тело бросили в Западную Двину. Несмотря на трагическую гибель, память о священнослужителе продолжала распространяться, а его стали почитать как мученика за единство христиан.

В 1643 году Папа Урбан VIII провозгласил Иосафата блаженным, а 29 июня 1867 года Папа Пий IX канонизировал его. С тех пор он входит в число святых Католической церкви.

Где хранятся мощи святого Иосафата Кунцевича

Мощи священномученика имеют особое значение для католиков. После гибели Иосафата их перевозили между различными городами, в частности Витебском, Полоцком, Супраслем и Веной. В настоящее время основная часть мощей святого хранится в базилике Святого Петра в Ватикане.

Отдельная история связана с польским городом Супрасль, который при жизни часто посещал архиепископ. В 2016 году в боковом алтаре костела Святой Троицы там обнаружили мощи шестерых святых. В одном из небольших конвертов обнаружили и часть мощей Йосафата Кунцевича. Найденные реликвии поместили в декоративный реликварий, который хранится в храме.

Как отмечают День святого Йосафата

12 ноября верующие Католической церкви вспоминают жизнь, духовное служение и мученическую смерть Йосафата Кунцевича. В храмах проводятся богослужения, во время которых молятся святому и размышляют над его примером веры и преданности церковному единству.

В Украинской греко-католической церкви в этот день также чтят священномученика как одного из важных духовных деятелей своей истории. Его личность напоминает о ценности молитвы, христианской любви, верности убеждениям и стремлении к взаимопониманию между христианами.

Интересные факты о святом Йосафате Кунцевиче

Светское имя святого — Иван Кунцевич. После поступления в Василианский монастырь он принял монашеское имя Иосафат.

Родился около 1580 года во Владимире на Волыни.

В 1609 году стал священником, а в 1618 году возглавил Полоцкую архиепархию в качестве архиепископа.

Погиб в возрасте примерно 43 лет 12 ноября 1623 года в Витебске.

В 1643 году его провозгласили блаженным, а в 1867 году — святым Католической церкви.

Папа Иоанн Павел II называл Йосафата Кунцевича «апостолом единства» за его стремление к единству христиан.

Значение Дня святого Иосафата для верующих

День святого Иосафата Кунцевича — это повод вспомнить священнослужителя, посвятившего свою жизнь церковному служению и стремлению к единству христиан. Его история остается важной частью духовного наследия Украинской греко-католической церкви и всей Католической церкви.

Для верующих 12 ноября — это день молитвы, почитания мученика и размышлений над его примером. Святой Йосафат Кунцевич и сегодня символизирует преданность вере, духовную стойкость и стремление к христианскому единству.

Читай нас в