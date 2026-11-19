День работников гидрометеорологической службы имеет конкретную историческую дату. Именно 19 ноября 1921 года Совет народных комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики принял декрет об организации Украинской метеорологической службы, известной как Укрмет. Этот документ положил начало созданию единой государственной системы метеорологических наблюдений в Украине. Поэтому 19 ноября считается днём рождения украинской гидрометеорологической службы.

Впоследствии её задачи расширялись. Если сначала основное внимание уделялось наблюдениям за погодой, то со временем в систему добавили контроль за состоянием рек, водохранилищ и других водных объектов. В 1929 году на базе Укрмета был создан Гидрометеорологический комитет, который объединил метеорологические и гидрологические наблюдения. Так постепенно формировалась система, которая должна была не просто фиксировать погодные условия, но и помогать прогнозировать их изменения.

Официально профессиональный праздник был установлен значительно позже — в 2003 году. Соответствующий указ № 208/2003 подписал 11 марта президент Украины Леонид Кучма. С тех пор ежегодно 19 ноября поздравляют работников гидрометеорологической службы. Дата осталась неизменной, ведь она связана с началом истории украинской государственной метеорологической службы.

Как в Украине начали наблюдать за погодой

На самом деле история метеорологических наблюдений на украинских землях гораздо древнее 1921 года. Люди издавна следили за ветром, облаками, осадками и уровнем воды в реках, ведь от этого зависели урожай, торговля, путешествия и безопасность поселений. Сначала такие наблюдения носили преимущественно практический характер: люди замечали природные закономерности и передавали знания следующим поколениям. Со временем появились приборы, которые позволили точнее измерять температуру, атмосферное давление, количество осадков и другие показатели.

Одни из первых известных инструментальных метеорологических наблюдений в Киеве проводились ещё в 1771 году. Их связывают с военным врачом Лерхе. В конце XVIII века систематические наблюдения за погодой и уровнем воды в Днепре возле Киева проводил также учёный и общественный деятель Максим Берлинский. В XIX веке сеть наблюдений постепенно расширялась. В 1836 году в Луганске открыли метеорологическую обсерваторию, а в 1855 году начала работать Киевская метеорологическая обсерватория. Позже подобные учреждения появились в Одессе и других городах. К началу XX века метеорологические пункты уже действовали во многих регионах, а их данные использовались в сельском хозяйстве, транспорте и других важных сферах.

Раньше работа метеорологов была значительно сложнее, чем сегодня. Большинство показателей приходилось измерять вручную, а результаты записывать в журналы. Специалисты должны были регулярно проводить наблюдения, следить за приборами и передавать данные в учреждения, где их анализировали. Часть старых записей сохранилась в архивах и сейчас помогает исследователям сравнивать погоду разных лет и изучать климатические изменения.

Чем занимаются сотрудники гидрометеорологической службы

Когда мы слышим слово «синоптик», чаще всего представляем человека, который сообщает, будет ли завтра дождь или солнце. На самом деле прогноз погоды — лишь одна часть работы гидрометеорологической службы. Специалисты собирают и проверяют данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, влажности, ветре, облачности и осадках. Они анализируют эти показатели, сравнивают их с предыдущими наблюдениями и рассчитывают, как может измениться погода в ближайшие часы или дни.

Отдельное направление — гидрология. Такие специалисты следят за уровнем воды в реках, озёрах и водохранилищах, скоростью течения, температурой воды и другими показателями. Это особенно важно во время весеннего таяния снега, сильных дождей и возможных паводков. Благодаря этим данным можно оценить риск подтопления населенных пунктов, дорог и хозяйственных объектов, а также заблаговременно предупредить соответствующие службы.

Еще одно важное направление — предупреждения об опасных и стихийных явлениях. Речь идет о сильных ливнях, грозах, шквалах, граде, гололеде, метелях, заморозках, жаре, туманах и других погодных условиях, которые могут представлять угрозу. Такие сообщения нужны не только гражданам, но и спасателям, коммунальным службам, энергетикам, транспортным компаниям и органам местной власти. Например, предупреждение о сильном ветре позволяет подготовиться к возможным повреждениям линий электропередач, а информация о риске наводнения — своевременно организовать защиту территорий.

Гидрометеорологические данные важны и для экономики. От погоды зависят посевная кампания, уборка урожая, работа портов, авиации, железных дорог и энергетической системы. Даже прогноз температуры может иметь практическое значение для коммунальщиков, готовящихся к морозам, или для аграриев, планирующих полевые работы. Поэтому эта профессия гораздо шире привычных телевизионных сообщений о погоде.

Почему прогнозы погоды — это не просто совет взять с собой зонтик

Точный прогноз может влиять на решения, от которых зависит безопасность людей. Если синоптики предупреждают о сильном ливне, местные власти могут подготовить службы к возможным подтоплениям, а спасатели — проверить готовность к реагированию. Перед метелью или гололедом такую информацию используют дорожные службы, чтобы вовремя обработать дороги и предупредить водителей. Во время жары прогнозы помогают оценить риски для здоровья, а во время сильных морозов — подготовиться к повышенной нагрузке на энергосистему.

Особое значение гидрометеорологическая информация приобретает во время чрезвычайных ситуаций. Она необходима при лесных пожарах, наводнениях, штормах, техногенных авариях и радиационных угрозах. Например, после аварии на Чернобыльской АЭС данные о направлении и скорости ветра, осадках и других погодных условиях имели важное значение для оценки распространения радиоактивных веществ. Это один из примеров того, насколько важной может быть работа специалистов, которые ежедневно собирают, проверяют и анализируют информацию об окружающей среде.

Гидрометеорологи работают и в условиях полномасштабной войны. Их данные нужны государственным службам, общинам, спасателям и военным. Погодные условия могут влиять на работу авиации, передвижение техники, проведение спасательных операций и планирование различных мероприятий. В Укргидрометцентре подчеркнули, что служба продолжает работать даже в сложных условиях, обеспечивая информацией органы власти, Вооруженные силы Украины и граждан.

Интересные факты о метеорологии

Метеорология — это наука не только о том, будет ли завтра тепло. Она изучает атмосферу, её состав, процессы и явления, происходящие в ней. А гидрология исследует воды на Земле, в частности реки, озера, водохранилища и подземные воды. Именно поэтому гидрометеорологическая служба объединяет несколько направлений наблюдений, которые дополняют друг друга.

Один из самых интересных фактов касается измерения дождя. Количество осадков на метеостанциях определяют в миллиметрах. Один миллиметр осадков означает, что на каждый квадратный метр поверхности выпал слой воды толщиной один миллиметр. В пересчете это примерно один литр воды на квадратный метр. Для таких измерений используют специальные приборы — осадкомеры.

Еще одна особенность этой работы — необходимость постоянных наблюдений. Погода не останавливается на ночь, выходные или праздники, поэтому метеорологические данные собирают регулярно, в установленные сроки. Даже небольшие изменения температуры, давления или направления ветра могут иметь значение для прогноза. Именно поэтому сотрудники службы должны быть внимательны к деталям и соблюдать четкие правила измерения.

Интересно и то, что старые метеорологические записи не теряют актуальности. Их используют для сравнения погодных условий в разные годы, определения климатических тенденций и исследования того, как меняется температура или количество осадков в определенном регионе. Чем длиннее ряд наблюдений, тем больше у ученых возможностей увидеть долгосрочные изменения. Поэтому старые журналы с показателями погоды могут быть не менее ценными, чем современные цифровые данные.

Как отмечают День работников гидрометеорологической службы

Этот профессиональный праздник не имеет устоявшихся народных традиций, как, например, Рождество или Пасха. Его отмечают прежде всего внутри профессионального сообщества. В этот день коллег поздравляют с профессиональным праздником, благодарят за ежедневную работу, вспоминают историю службы и её развитие. Руководители государственных учреждений, представители власти и коллеги публикуют официальные обращения и слова благодарности.

В разные годы к этой дате приурочивали профессиональные встречи, награждение сотрудников, вручение наград за многолетнюю службу и обсуждение актуальных вопросов отрасли. Такие мероприятия позволяют отметить не только синоптиков, которых люди видят в телевизионных прогнозах, но и метеорологов на станциях, гидрологов, технических специалистов, исследователей и других работников. Ведь точный прогноз — результат работы многих людей, а не только одного специалиста перед камерой.

Отдельно чествуют ветеранов службы и вспоминают тех, кто продолжает выполнять профессиональные обязанности в сложных условиях. В военное время особое внимание привлекает работа специалистов, которые обеспечивают непрерывные наблюдения и передают важную информацию, несмотря на опасность и перебои. Этот праздник также дает повод напомнить обществу, что за обычным прогнозом погоды стоит большой ежедневный труд.

Для большинства украинцев лучший способ присоединиться к празднованию этой даты — поздравить знакомых метеорологов и гидрологов, поблагодарить сотрудников службы за их работу или просто обратить внимание на то, откуда берутся прогнозы и предупреждения. Ведь их труд часто остается незаметным именно тогда, когда все работает хорошо. Но благодаря этим людям мы можем заранее узнать об опасности, подготовиться к непогоде и лучше понимать природные процессы вокруг нас.

Кого поздравляют 19 ноября

В День работников гидрометеорологической службы поздравляют всех, кто профессионально занимается наблюдением за атмосферой и водными объектами. Это синоптики, метеорологи, гидрологи, климатологи, работники метеостанций, специалисты по прогнозированию опасных явлений, исследователи и технические специалисты. К профессиональному сообществу также относятся сотрудники гидрометеорологических подразделений, которые обеспечивают потребности различных государственных структур, в частности Вооруженных сил Украины.

Их работа требует точности, ответственности и постоянного внимания. Ошибка в оценке погодной ситуации может повлиять на решения служб, отвечающих за безопасность людей. Поэтому этот праздник — повод поблагодарить не только за прогнозы, которые мы ежедневно видим в новостях, но и за огромную работу, остающуюся за кадром. День работников гидрометеорологической службы в Украине ежегодно отмечается 19 ноября. Эта дата напоминает о более чем столетней истории государственной метеорологической службы и о людях, которые помогают обществу лучше понимать погоду, воду и опасные природные явления.