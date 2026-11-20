20 ноября православные христиане и греко-католики отмечают предпраздничный день Введения во храм Пресвятой Богородицы. Это день духовной подготовки к одному из двенадцати величайших праздников церковного года, который приходится на 21 ноября. Согласно церковному преданию, именно тогда родители привели трехлетнюю Марию в Иерусалимский храм, чтобы посвятить её Богу.

Предпраздник Введения во храм Пресвятой Богородицы приходится на 20 ноября 2026 года. В этом году это пятница. На следующий день, 21 ноября, Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь будут отмечать сам праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Оно входит в число дванадесятых праздников — двенадцати важнейших торжеств церковного календаря, посвященных событиям из жизни Иисуса Христа и Божьей Матери. В календарях ПЦУ и УГКЦ на 2026 год обе даты указаны отдельно: 20 ноября — предпраздничный день, 21 ноября — сам праздник.

Важно не путать эти две даты. 20 ноября — не отдельный большой праздник, а предпраздничный день, который помогает верующим настроиться на его празднование. В церковной традиции такие дни называются предпраздником. Они бывают не перед каждым праздником, а только перед знаменательными событиями церковного года. В это время на богослужениях уже звучат специальные песнопения, посвященные событию, которое будут вспоминать на следующий день. Для Введения предусмотрен один день предпраздника — 20 ноября.

Также стоит учитывать календарную разницу между церковными общинами. ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь для неподвижных праздников, поэтому отмечают Введение 21 ноября. В то же время общины, которые продолжают пользоваться юлианским календарем, празднуют его 4 декабря. Из-за этого в разных церковных календарях можно встретить обе даты, но речь идет об одном и том же празднике.

Что означает предпраздничный период и зачем он нужен

Предпраздничный период — это особый период подготовки к большому церковному событию. Его главная цель — не просто напомнить о дате в календаре, а помочь верующим глубже понять смысл предстоящего праздника. В этот день церковь уже постепенно вводит в праздничную тематику через молитвы, чтения и песнопения. Они рассказывают о событии, которому будет посвящено следующее богослужение, и объясняют его духовное значение. Поэтому предпраздничный период можно назвать своеобразным началом празднования.

В церковном календаре есть предпраздники Рождества Христова, Богоявления, Преображения и других великих торжеств. Их продолжительность различается: перед одними праздниками выделяется лишь один день, перед другими — несколько. В случае Введения во храм Богородицы это именно один день. Уже 20 ноября в храмах звучат песнопения, прославляющие Марию и упоминающие о её посвящении Богу. Таким образом верующие готовятся к главному событию 21 ноября.

Предпраздничный день не имеет отдельных от праздника обрядов или особых бытовых правил. Его смысл прежде всего духовный: остановиться в повседневной суете, вспомнить о значении молитвы, веры и посвящения своей жизни Богу. Для христиан это также повод подготовиться к посещению храма и внимательнее отнестись к содержанию праздничной службы. Именно поэтому в этот день особое внимание уделяют богослужебным текстам, раскрывающим историю Введения.

Какое событие вспоминают перед праздником Введения

В основе праздника — история о детстве Девы Марии, матери Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, её родители, праведные Иоаким и Анна, долго не имели детей и молились о рождении ребёнка. Они дали обет: если Бог подарит им сына или дочь, то посвятят ребёнка служению Ему. Впоследствии у них родилась Мария. Когда девочке исполнилось три года, родители решили выполнить своё обещание и отвели её в Иерусалимский храм.

Согласно преданию, Иоаким и Анна собрали родственников и знакомых, а в храм Марию сопровождали девушки с зажженными светильниками. По дороге они пели религиозные песни и прославляли Бога. У храма ребёнка встретил первосвященник Захария — в церковном предании его называют отцом Иоанна Крестителя. Перед Марией находилась высокая лестница, по которой ей, казалось бы, было сложно подняться самостоятельно. Однако, согласно преданию, трехлетняя девочка без помощи взрослых преодолела все ступеньки и вошла в храм.

В некоторых церковных повествованиях упоминается, что ступеней было пятнадцать. Это число связывают с пятнадцатью псалмами, которые в иудейской традиции называли песнями восхождения. Далее, согласно преданию, Захария ввёл Марию в особую часть храма — Святое Святых. Это было самое священное место Иерусалимского храма, куда по ветхозаветному закону первосвященник мог входить лишь раз в год. Именно этот необычный эпизод стал одной из самых известных деталей истории Введения.

В церковном предании также рассказывается, что после этого Мария осталась при храме и воспитывалась там до помолвки с Иосифом. Её жизнь связывают с молитвой, обучением и подготовкой к особой миссии, которую ей предстояло выполнить. Именно поэтому Введение во храм воспринимается как событие, символизирующее полное доверие Богу и готовность посвятить Ему свою жизнь. Церковь видит в этой истории начало особого духовного пути Марии, которая впоследствии станет матерью Иисуса Христа.

Есть ли эта история в Библии

История о том, как маленькую Марию привели в Иерусалимский храм, не описана в канонических Евангелиях. В Новом Завете нет подробного рассказа о её детстве, именах её родителей и обстоятельствах, при которых она оказалась в храме. Основным письменным источником этой истории считается апокрифическое Протоевангелие Иакова. Его создание исследователи относят примерно ко II веку. Именно в этом тексте рассказывается о рождении Марии, её родителях Иоакиме и Анне, а также о посвящении девочки Богу.

Апокрифы — это древние религиозные сочинения, не вошедшие в библейский канон. Они содержат рассказы о событиях, которых нет в канонических текстах, в частности о детстве Иисуса и Марии. Церковь не приравнивает такие произведения к Священному Писанию, однако некоторые сюжеты из них впоследствии вошли в церковное предание, богослужения и иконопись. Именно так произошло и с рассказом о Введении. Поэтому с журналистской точки зрения важно отмечать, что речь идет о церковном предании, а не о событии, описанном непосредственно в Евангелиях.

Когда появился праздник Введения

История самого празднования началась значительно позже событий, описанных в церковном предании. Сведения о Введении постепенно появлялись в христианской традиции Востока. Одним из ранних свидетельств почитания этого события считаются церковные тексты и проповеди, связанные с Иерусалимом и Константинополем. В церковно-исторических источниках распространение праздника связывают с развитием почитания Богородицы в первые века христианства.

В VII–VIII веках праздник постепенно закреплялся в церковном календаре. Среди тех, кто способствовал распространению богородичных торжеств в византийской традиции, упоминают святителя Андрея Критского. Важную роль в развитии богослужебного почитания Введения сыграли также константинопольские церковные деятели, в частности патриарх Герман I. Впоследствии праздник стал частью общего церковного календаря восточного христианства. Сегодня его отмечают православные и католики византийского обряда, хотя в разных календарных традициях дата может отличаться.

Почему Введение относится к двенадцати великим праздникам

Введение во храм Пресвятой Богородицы относится к двенадцати великим праздникам — особо важным торжествам, занимающим видное место в церковном году. Их делят на Господни, посвященные Иисусу Христу, и Богородичные, связанные с жизнью Девы Марии. Введение относится именно ко второй группе. Оно напоминает о событии из жизни Богородицы, но в то же время имеет значение для всей христианской истории, ведь связано с будущим рождением Спасителя.

В богословском понимании Мария сама становится храмом, в котором впоследствии родится Христос. Поэтому её принесение в Иерусалимский храм воспринимается не только как исполнение обещания родителей, но и как символ подготовки к пришествию Спасителя. В церковных песнопениях Богородицу называют «живым храмом», «обителью Божьей» и «священным местом». Эти образы объясняют, почему событие, касающееся детства Марии, заняло столь важное место в церковном календаре.

Особое значение имеет и то, что Введение приурочено к периоду Рождественского поста. В это время верующие готовятся к Рождеству Христовому, а праздник Богородицы напоминает о пути, предшествовавшем рождению Иисуса. Оно как бы возвращает внимание к Марии и её роли в христианской истории. Поэтому в богослужениях звучат радостные тексты, которые соединяют воспоминание о детстве Богородицы с ожиданием прихода Христа.

Как отмечают Предпразднике и само Введение

Главная традиция предпраздничного дня — участие в богослужении и молитва. В храмах в этот день звучат специальные песнопения, посвященные Введению. Они напоминают об обете Иоакима и Анны и о том, как маленькая Мария вошла в храм. В молитвах также раскрывается духовный смысл этого события — доверие Богу, чистота сердца и готовность служить добру. Верующие могут прийти в церковь, помолиться, зажечь свечу и подготовиться к праздничной литургии на следующий день.

21 ноября, в день самого Введения, в храмах проходят торжественные богослужения. В православной традиции служат вечерню, утреню и Божественную литургию, а в приходах могут проводить праздничные молебны. Во время службы читают библейские отрывки, поют тропари и кондаки, посвященные Богородице. УГКЦ также отмечает этот день торжественной литургией и молитвами под покровительством Божией Матери. Верующие приходят в храмы семьями, благодарят за поддержку и молятся о здоровье и благополучии близких.

Для многих семей это также повод уделить больше внимания детям. История праздника начинается с обета родителей, посвятивших своего ребенка Богу, поэтому в проповедях часто говорят об ответственности за воспитание, любви и духовных ценностях в семье. В то же время церковь не устанавливает обязанности проводить какие-то особые домашние обряды. Самыми важными остаются молитва, участие в богослужении, примирение с близкими и добрые дела.

Народные обычаи и приметы

В Украине с праздником Введения связано немало народных обычаев. В народном календаре его воспринимали как одну из важных ноябрьских дат, символизировавшую приближение зимы и завершение осенних полевых работ. В некоторых регионах говорили: «Введение пришло — зиму привело». По погоде в этот день пытались предсказать, какой будет зима, когда ждать морозов и много ли выпадет снега. Такие наблюдения были частью народной культуры, а не церковного учения.

Существовали и бытовые обычаи, связанные с хозяйством. В некоторых местностях старались не выполнять тяжёлую работу, не стирать, не заниматься рукоделием и не начинать крупных дел. Также бытовали поверья о том, что в этот день не стоит одалживать вещи или деньги, чтобы не отдать из дома благосостояние. Однако эти запреты имеют народное, а не церковное происхождение. Церковь не устанавливает отдельного перечня бытовых запретов на Предпразднике или Введении.

Поскольку праздник приходится на период Рождественского поста, верующие также соблюдают правила поста. В то же время конкретные предписания относительно питания могут отличаться в зависимости от церковной традиции и календарных указаний на соответствующий год. Поэтому ориентироваться следует на рекомендации своей церкви, а не на народные приметы. Главный смысл поста — не только ограничения в еде, но и духовная подготовка, молитва, сдержанность и внимание к другим людям.

Что изображают на иконах Введения

Икона Введения во храм Пресвятой Богородицы имеет узнаваемый сюжет. В центре обычно изображена маленькая Мария в праздничной одежде, поднимающаяся по лестнице к храму. У входа её ждёт первосвященник Захария. Сзади можно увидеть её родителей — Иоакима и Анну, а также девушек с зажжёнными свечами. На заднем плане изображается храмовое здание, символизирующее место, где Мария должна была посвятить себя Богу.

Отдельная деталь иконы — лестница, по которой, согласно преданию, трехлетняя девочка поднялась самостоятельно. Она напоминает о ее готовности сделать первый шаг на духовном пути. Иногда на иконах Марию изображают уже внутри храма, а рядом — ангела, приносящего ей пищу. Этот образ связан с церковным преданием о том, что во время пребывания в храме Богородицу поддерживали небесные силы.

Кого ещё поминают 20 ноября

Помимо предпраздника Введения во храм, 20 ноября церковные календари содержат память других святых. В частности, в этот день поминают преподобного Григория Декаполита — христианского подвижника, жившего в VIII–IX веках. Он известен своей проповеднической деятельностью и защитой почитания святых икон в период иконоборческих споров. Также в церковном календаре отмечается память святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, который жил в V веке и был известен своими богословскими проповедями.

Кроме них, поминают мученика Дасия Доростольского, который, согласно церковному преданию, пострадал за христианскую веру во время гонений в Римской империи. В календаре УГКЦ на 20 ноября 2026 года также указаны блаженная преподобная Йосафата Гордашевская и блаженный священномученик Йосафат Коциловский. Таким образом, этот день сочетает подготовку к великому Богородическому празднику с почитанием других христианских подвижников.

Интересные факты о предпразднике Введения

Предпраздничный день длится всего один день. В церковном календаре 20 ноября посвящено подготовке к Введению, которое отмечается 21 ноября. Это не самостоятельный двенадцатый праздник, а часть литургического цикла.

История праздника не взята непосредственно из Евангелий. Рассказ о трехлетней Марии в храме происходит из Протоевангелия Иакова — древнего христианского апокрифического сочинения. Церковь сохранила эту историю в своей преемственности и богослужебной традиции.

Пятнадцать ступенек имеют символическое значение. По преданию, именно столько ступенек преодолела маленькая Мария по дороге в храм. Их связывают с псалмами восхождения, которые пели во время подъема к Иерусалимскому храму.

Введение называют Богородичным праздником. Он посвящен событию из жизни Марии, но в то же время рассказывает о подготовке к рождению Иисуса Христа. В церковных песнопениях Богородицу называют «живым храмом», ведь именно она станет матерью Спасителя.

Дата зависит от календаря. ПЦУ и УГКЦ отмечают праздник 21 ноября, а общины, следующие юлианскому календарю, — 4 декабря. Разница возникла из-за использования разных календарных систем, а не из-за различий в самом событии.

Праздник приходится на Рождественский пост. Поэтому его празднование сочетается с периодом духовной подготовки к Рождеству Христовому. В то же время Введение имеет радостный характер и относится к великим церковным торжествам.

В чём главный смысл этого дня

Предпраздник Введения во храм Пресвятой Богородицы напоминает о событии, которое в церковной традиции символизирует доверие Богу, верность обещаниям и готовность посвятить свою жизнь духовным ценностям. История Иоакима и Анны учит ответственности за детей, а образ маленькой Марии — открытости Божьей воле. Именно поэтому в этот день верующие готовятся к великому празднику через молитву, участие в богослужении и размышления о его значении.

20 ноября — это возможность заранее настроиться на празднование Введения во храм, которое состоится на следующий день. А сам праздник 21 ноября напоминает об особой роли Богородицы в христианской истории и приближает верующих к рождественскому периоду. Главное в этой дате — не народные приметы или бытовые запреты, а духовный смысл события, которое Церковь хранит в своей традиции.

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