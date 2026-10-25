25 октября 2026 года — День памяти Маркиана и Мартирия: история двух святых Константинополя

25 октября православные христиане чтят память святых мучеников Маркиана и Мартирия, живших в Константинополе в IV веке. Согласно церковному преданию, они отказались отречься от своей веры даже после подкупа и угроз, за что были казнены примерно в 335 году. В 2026 году этот день приходится на воскресенье.

Маркиан и Мартирий жили в Константинополе — городе, который в то время был важным центром христианского мира. Они служили при местном соборе и были помощниками патриарха Павла Исповедника. Маркиан был чтецом, а Мартирий — иподиаконом. Оба также выполняли обязанности нотариев: в церковной среде так называли людей, которые помогали вести документы и записывать важные решения. Они были не только церковными служителями, но и близкими соратниками патриарха, защищавшего православное учение. Именно верность своим убеждениям впоследствии стала причиной гонений и мученической смерти обоих мужчин.

Почему святых преследовали

События, с которыми связывают историю Маркиана и Мартирия, происходили на фоне острых споров внутри христианской церкви. Одной из главных тем было учение Ария, которое вызывало серьезные разногласия относительно природы Иисуса Христа. Сторонники арианства имели влияние в Константинополе и выступали против патриарха Павла Исповедника. Согласно церковному преданию, Павла отстранили от власти и отправили в изгнание, где он погиб. После этого его противники пытались склонить Маркиана и Мартирия на свою сторону, ведь они были преданными сторонниками патриарха и не скрывали своих взглядов. Их история стала частью церковной памяти о преследованиях христиан за религиозные убеждения.

От предложений богатства до смертного приговора

Сначала, согласно житиям святых, Маркиана и Мартирия пытались убедить присоединиться к арианам с помощью обещаний. Им предлагали деньги, высокое положение и возможность занять важные церковные должности. Однако оба священнослужителя отказались, поскольку считали, что не могут предать веру ради личной выгоды. После неудачных попыток подкупа на них начали давить угрозами. Им обещали наказание, пытки и даже смерть, если они не изменят своих убеждений. Но Маркиян и Мартирий остались непоколебимыми, поэтому их приговорили к казни. Согласно церковному преданию, оба приняли приговор со спокойствием и перед смертью обратились к Богу в молитве.

Как погибли мученики и что случилось с их мощами

Согласно церковному преданию, Маркиан и Мартирий были казнены через обезглавливание примерно в 335 году. Христиане похоронили их тела, сохранив память о людях, которые не отреклись от веры даже перед угрозой смерти. Впоследствии, как рассказывает церковное житие, возле места их погребения начали происходить события, которые верующие воспринимали как чудесные исцеления. Позже святитель Иоанн Златоуст распорядился перенести мощи мучеников в церковь, построенную в их честь. В церковной традиции упоминается, что после переноса мощей люди продолжали приходить туда молиться и просить помощи. Эти рассказы стали важной частью почитания Маркиана и Мартирия, хотя свидетельства об исцелениях относятся именно к религиозному преданию, а не к независимо подтвержденным медицинским фактам.

Почему церковь чтит их память

В христианской традиции мучениками называют людей, подвергшихся преследованиям и смерти из-за преданности своей вере. История Маркиана и Мартирия стала примером того, как люди могут оставаться верными своим убеждениям, даже когда за это приходится платить высокую цену. Их поминают не только из-за трагической гибели, но и из-за отказа променять духовные принципы на деньги, должности или безопасность. В церковных песнопениях их называют защитниками православной веры и учения о Святой Троице. Верующие обращаются к святым в молитвах, прося духовной поддержки, мужества и выдержки в сложных обстоятельствах. В то же время этот день не является государственным праздником: это дата церковного почитания, которая прежде всего имеет духовное значение для христиан.

Как отмечают День памяти Маркиана и Мартирия

Для верующих этот день может начинаться с посещения храма и участия в богослужении. В молитвах вспоминают святых мучеников, а их пример становится поводом для размышлений о собственных убеждениях, ответственности и отношении к другим людям. Некоторые в этот день читают жития святых или рассказывают детям об истории Маркиана и Мартирия, объясняя, почему их считают примером мужества и верности. Также можно помолиться за близких, попросить сил пережить сложный период или поддержать человека, оказавшегося в трудных обстоятельствах. С этим днём не связаны никакие особые обязательные застолья или развлекательные обряды. Конкретные традиции могут отличаться в зависимости от семьи, прихода и церковного календаря, которого придерживаются верующие.

Народные приметы на 25 октября

В народной традиции с отдельными днями церковного календаря связывали наблюдения за погодой и привычные правила поведения. Для 25 октября в некоторых календарях упоминается совет не оставаться равнодушными к людям, нуждающимся в помощи, — бедным, обиженным и одиноким. Такое напоминание перекликается с христианской идеей милосердия, хотя его не стоит воспринимать как отдельное церковное предписание именно на эту дату.

Существует также народное поверье, что дождь в этот день якобы означает, что небо плачет по мученикам. Это образное объяснение относится к народной традиции, а не к подтвержденным фактам о погоде или церковному учению. Подобные приметы передавались из поколения в поколение и помогали людям осмысливать изменения в природе через знакомые им истории и символы. В то же время погода 25 октября не имеет доказанной связи с событиями из жизни святых или будущими событиями.

Что стоит знать о дате в 2026 году

В 2026 году День памяти святых мучеников Маркиана и Мартирия приходится на воскресенье, 25 октября. По новоюлианскому календарю, которого придерживаются Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь, память этих святых приходится именно на эту дату. В общинах, которые продолжают жить по юлианскому календарю, соответствующее чествование происходит 7 ноября по гражданскому календарю. Поэтому, если человек планирует посетить богослужение, лучше всего уточнить дату в своем приходе.

История Маркиана и Мартирия напоминает о людях, которые не согласились отречься от своих убеждений ради богатства или безопасности. Для верующих их пример ассоциируется с мужеством, духовной стойкостью и верностью избранному пути. Именно поэтому 25 октября Церковь вновь поминает двух служителей из Константинополя, чьи имена сохранились в христианской традиции на протяжении многих веков.

Читай нас в