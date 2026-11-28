28 ноября 2026 года православные верующие чтят память преподобномученика Стефана Нового. Он жил в VIII веке, был монахом и выступал против преследования тех, кто почитал святые иконы. За свою веру Стефан подвергся заключению, пыткам и принял мученическую смерть.

28 ноября Православная церковь Украины по новоюлианскому календарю поминает преподобномученика Стефана Нового. В этот же день его память чтит и Украинская греко-католическая церковь. Также церковный календарь поминает мученика Иринарха Севастийского. Стефан родился около 715 года в Константинополе в набожной христианской семье. Еще юношей он оставил мирскую жизнь и отправился в монастырь на горе Авксентия в Вифинии. Там Стефан обучался монашеской жизни, много времени посвящал молитве и духовным подвигам.

После смерти своего наставника он остался жить в уединении. Впоследствии к нему начали приходить другие монахи, желавшие обучаться духовной жизни. Так вокруг Стефана образовалась монашеская община, а сам он стал её игуменом.

Больше всего святой запомнился своей борьбой против иконоборчества. В VIII веке византийский император Константин V выступил против почитания икон. Власти преследовали монахов и верующих, которые не соглашались с этой политикой. Монастыри разрушали, священнослужителей заключали в тюрьмы, а тех, кто продолжал почитать иконы, наказывали.

Стефан не отрекся от своих убеждений. Он открыто защищал право христиан почитать святые образы. Сначала его пытались склонить на сторону императора с помощью обещаний и угроз. Когда это не удалось, святого обвинили в противоправных действиях, заключили в тюрьму и отправили в изгнание.

Даже в неволе Стефан продолжал поддерживать других монахов и выступать против иконоборчества. Согласно церковному преданию, во время суда он сравнил почитание икон с уважением к изображению правителя на монете. Святой объяснил, что если люди наказывают за неуважение к образу земного царя, то тем более нельзя презирать образ Христа и Богородицы.

В 767 году императорские воины жестоко избили Стефана и протащили его по улицам города. В конце концов он погиб от побоев и камней. Именно из-за мученической смерти его называют преподобномучеником. Церковь чтит его как пример стойкости в вере и преданности собственным убеждениям.

Какое значение имеет этот день для верующих

Память о Стефане Новом напоминает о временах, когда христиане подвергались гонениям из-за своих религиозных убеждений. Его история связана не только с защитой икон, но и с правом человека оставаться верным своим духовным принципам.

В этот день верующие могут посетить богослужение, помолиться дома или в храме, вспомнить святого и попросить его молитвенного заступничества. Особое внимание можно уделить молитвам об укреплении веры, мужестве в сложных обстоятельствах, терпении и защите от несправедливости.

Народные приметы 28 ноября

В народном календаре с этой датой связывали наблюдения за погодой. Люди пытались по природным явлениям предсказать, какой будет зима и когда наступит весна. Среди примет, бытовавших в народе:

Если 28 ноября морозно — зима может быть холодной и продолжительной.

Если в этот день идет снег — весной ожидали много воды и возможных наводнений.

Если погода пасмурная — ждали продолжительной непогоды.

Если небо ясное и морозное — верили, что зима будет морозной.

Такие приметы относятся к народным наблюдениям и поверьям. Они не являются церковными правилами и не имеют научного подтверждения.

Чего не рекомендуется делать 28 ноября

В народных обычаях этот день связывали со сдержанностью, спокойствием и добрыми поступками. Верующим советуют не превращать церковную дату в перечень суеверных запретов: церковь не устанавливает отдельных строгих ограничений именно на день памяти Стефана Нового.

В то же время христианская традиция призывает в этот день, как и в любой другой, избегать ссор, обид, сплетен и лжи. Не стоит отказывать в помощи человеку, который в ней нуждается, если есть возможность поддержать. Также уместно уделить время молитве, семье и добрым делам. В народе также верили, что 28 ноября не следует одалживать деньги, потому что вместе с ними можно якобы отдать собственное благосостояние. Однако это лишь суеверие, а не церковный запрет.

Продолжается ли Рождественский пост 28 ноября

Да. По новоюлианскому календарю Рождественский пост начался 15 ноября и продлится до 24 декабря включительно. Он готовит верующих к Рождеству Христовому, которое по новому календарю отмечается 25 декабря. Пост — это не только ограничения в еде. Его смысл заключается также в молитве, воздержании, добрых делах и духовном очищении. Верующие стараются меньше ссориться, не осуждать других, помогать тем, кто оказался в затруднительном положении, и уделять больше внимания духовной жизни.

Пищевые ограничения зависят от дня недели и церковного устава. В то же время степень поста можно согласовывать со священником с учетом возраста, состояния здоровья и жизненных обстоятельств.

Читай нас в