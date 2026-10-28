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Новости Украина

Праздник 28 октября — День Параскевы-Пятницы: история, традиции и приметы

Елизавета Баздырева 28 Октября 2026 07:45
Праздник 28 октября — День Параскевы-Пятницы: история, традиции и приметы

28 октября православные верующие чтят великомученицу Параскеву Иконийскую, которую также называют Параскевой-Пятницей. Согласно церковному преданию, она жила в III веке и погибла за отказ отречься от христианской веры. В Украине образ святой со временем приобрел особое значение: к ней обращались с молитвами о здоровье, семейном благополучии и защите от жизненных невзгод.

 

День памяти великомученицы Параскевы Иконийской приходится на 28 октября по новоюлианскому календарю, которого придерживается Православная церковь Украины. В 2026 году эта дата выпадает на среду. В то же время часть православных общин, которые продолжают пользоваться юлианским календарем, чтит святую 10 ноября. Поэтому, планируя посетить богослужение, стоит уточнить календарь своего прихода.

28 жовтня православні віряни вшановують великомученицю Параскеву Іконійську, яку також називають Параскевою-П’ятницею

 

Параскеву-Пятницу почитают не только как мученицу, которая осталась верна своим убеждениям, несмотря на гонения. В христианской традиции она также стала символом стойкости, милосердия и преданности вере. Именно эти качества сделали её одной из почитаемых святых в православном мире. В украинской народной культуре её имя связали с семейной жизнью, женскими ремеслами и древними обычаями, часть которых сохранилась в преданиях до наших дней.

Кто такая святая Параскева-Пятница

Согласно церковному преданию, Параскева родилась в III веке в Иконии — городе в Малой Азии, на территории современной Турции. Ее родители были христианами и воспитывали дочь в вере. Они особенно почитали пятницу, ведь этот день в христианской традиции связан со страданиями и распятием Иисуса Христа. Поэтому девочку назвали Параскевой — именем греческого происхождения, которое связывают со словом «пятница».

Хто така свята Параскева-П’ятниця

 

Когда Параскева повзрослела, она решила посвятить жизнь христианской вере. В церковном житии рассказывается, что после смерти родителей девушка не тратила унаследованное имущество на роскошь, а помогала нуждающимся. Она кормила голодных, поддерживала бедных и принимала путников. В то же время Параскева открыто говорила о своих убеждениях и пыталась распространять христианство среди людей, исповедовавших языческие верования.

Хто така свята Параскева-П’ятниця

 

Её история стала известна благодаря церковным житиям святых. Важно понимать, что подробности ранней жизни Параскевы дошли до наших дней именно в религиозных преданиях, а не в полном наборе независимых исторических свидетельств. Для верующих её пример прежде всего связан с милосердием, преданностью убеждениям и готовностью помогать другим даже в сложных обстоятельствах. 

Почему Параскева стала мученицей

Согласно церковному преданию, жизнь Параскевы пришлась на время гонений на христиан при правлении римского императора Диоклетиана. Тогда от последователей новой веры требовали участвовать в языческих обрядах и приносить жертвы богам. Параскева отказалась выполнять такие приказы, ведь считала это отречением от своей веры. Из-за своих убеждений она предстала перед местными властями.

Чому Параскева стала мученицею

 

В житии рассказывается, что девушку пытались заставить отказаться от христианства, однако она оставалась непоколебимой. По преданию, её подвергли жестоким пыткам и бросили в тюрьму. Несмотря на страдания, Параскева не согласилась отречься от своих убеждений. В конце концов её казнили, а христиане стали почитать её как мученицу — человека, погибшего за веру.

Чому Параскева стала мученицею

 

Именно эта часть истории объясняет, почему Параскеву называют великомученицею. В христианской традиции так почитают святых, которые подверглись особенно тяжким гонениям и погибли из-за преданности своей вере. Её образ напоминает верующим о праве оставаться верными собственным убеждениям даже тогда, когда за это приходится платить высокую цену. История святой также стала примером духовной стойкости, о которой вспоминают в молитвах и церковных проповедях. 

Почему праздник называют Параскевой-Пятницей

Название «Параскева-Пятница» связано с именем святой и особым отношением христиан к пятнице. В церковной традиции этот день напоминает о распятии Иисуса Христа. Родители Параскевы, по преданию, особенно почитали пятницу, поэтому и дали дочери соответствующее имя. Впоследствии название «Пятница» закрепилось за святой в народной традиции.

Чому святу називають Параскевою-П’ятницею

 

В Украине образ Параскевы постепенно приобрел и дополнительные значения. Её стали связывать с женской судьбой, семейным уютом и домашним трудом. В народных представлениях святая покровительствовала женщинам, занимавшимся прядением, ткачеством, шитьем и вышиванием. Поэтому день её памяти имел не только религиозное, но и бытовое значение: он напоминал о необходимости отдохнуть от тяжёлой работы и уделить время молитве. Такие представления формировались на протяжении веков, когда церковные традиции тесно переплетались с местными обычаями. В то же время народные верования не следует отождествлять с официальным церковным учением: часть из них относится к фольклору и отражает быт и представления людей прошлых эпох.

О чём молятся святой Параскеве

В православной традиции верующие обращаются к Параскеве-Пятнице с молитвами о здоровье, душевном покое и поддержке в сложных жизненных ситуациях. Её просят о помощи для родных, согласии в семье и силе пережить тяжёлые времена. В народных преданиях святую также связывали с защитой женщин, материнством и благополучием семьи. Девушки когда-то молились ей о счастливом замужестве, а замужние женщины — о мире в доме и здоровье детей.

Про що моляться святій Параскеві

 

Параскеву также считали покровительницей полей и домашнего скота. В традиционных крестьянских общинах благополучие семьи зависело от урожая, здоровья скота и умения подготовиться к зиме. Поэтому обращения к святой часто сочетали с просьбами о защите хозяйства и благополучии в доме. В некоторых местностях существовали источники и колодцы, связанные с её именем, которым придавали особое значение.

День Параскеви-П’ятниці

 

Стоит подчеркнуть, что молитва является проявлением веры, а не гарантией определенного результата. Церковная традиция призывает верующих обращаться к святым за духовной поддержкой, но не заменять молитвами необходимую медицинскую помощь или практические действия. Для многих людей этот день — прежде всего повод остановиться, подумать о близких и попросить сил для преодоления трудностей.

Как отмечают День Параскевы в Украине

Основной способ почтить память святой для верующих — посетить богослужение. В храмах, посвященных Параскеве, могут проводить литургию и читать молитвы в ее честь. Люди зажигают свечи, молятся о здоровье родных и благодарят за поддержку в непростые периоды жизни. Конкретный порядок богослужений зависит от прихода и его календаря. Некоторые отмечают этот день дома: читают молитвы, беседуют с родными о семейных традициях или помогают тем, кто нуждается в поддержке. Такой способ почитания соответствует главным мотивам, с которыми связывают этот праздник в церковной традиции, — милосердию, заботе о ближних и верности своим убеждениям. Впрочем, отдельного обязательного домашнего ритуала, которого должны придерживаться все верующие, нет.

День Параскеви-П’ятниці

 

В народной культуре с днем Параскевы связывали также обычай откладывать тяжелую работу, особенно прядение, шитье и другие женские ремесла. В разных регионах эти обычаи могли отличаться, а часть из них сохранилась лишь в этнографических описаниях и преданиях. Поэтому их следует воспринимать как свидетельство древнего быта, а не как обязательные церковные правила. Сегодня люди могут почтить святую прежде всего молитвой, добрыми делами и вниманием к близким.

Народные традиции и приметы этого дня

В традиционной украинской культуре Параскева-Пятница занимала особое место среди святых, с которыми связывали женский труд и семейную жизнь. В некоторых общинах считали, что в этот день не стоит браться за тяжелую работу, в частности за прядение или шитье. Такие запреты объясняли уважением к святой и представлением об особом характере дня. Они также давали людям возможность отдохнуть после длительных осенних работ.

День Параскеви-П’ятниці: прикмети

 

С Параскевой связывали и пожелания благополучия, здоровья и семейного согласия. Девушки обращались к святой с молитвами о будущей супружеской жизни, а хозяйки просили защиты для дома и хозяйства. В некоторых местностях почитали источники или часовни, названные в её честь. Эти обычаи свидетельствуют о том, насколько тесно религиозные представления переплетались с повседневной жизнью украинцев.

День Параскеви-П’ятниці

 

С народными праздниками часто связывали и погодные приметы, которые помогали людям ориентироваться в сезонных изменениях. Однако такие приметы не являются научными прогнозами и могут различаться в зависимости от местности. Их следует воспринимать как часть фольклора, передаваемого из поколения в поколение, а не как достоверный способ предсказать погоду или будущие события.

Интересные факты о Параскеве-Пятнице

  • Её имя связано с пятницей. В церковной традиции имя Параскева объясняют через греческое слово, связанное с подготовкой и пятницей — днём перед субботой.
  • Параскева — не единственная святая с таким именем. В церковных календарях есть несколько святых Параскев. Поэтому, когда речь идет о 28 октября, важно уточнять, что это именно великомученица Параскева Иконийская, известная как Параскева-Пятница.
  • Ее почитали не только в Украине. Параскева Иконийская относится к святым, которых особенно почитают в восточно-христианской традиции. С ее именем связаны церкви, часовни и народные обычаи в разных странах.
  • В народных верованиях праздник был связан с женскими ремеслами. В частности, с прядением, ткачеством и шитьем. Поэтому день её памяти имел значение не только для церковного календаря, но и для традиционного быта.
  • В церковном житии подчеркивается милосердие Параскевы. По преданию, она помогала бедным и голодным, а унаследованное имущество использовала для поддержки нуждающихся. Именно поэтому её историю связывают не только с мученичеством, но и с добрыми делами.

Что означает этот день сегодня

День памяти Параскевы-Пятницы напоминает о человеке, который, согласно христианскому преданию, не отрекся от своей веры даже перед лицом смерти. Для верующих это повод помолиться, попросить духовной поддержки и вспомнить о важности милосердия. Для украинской культуры эта дата также интересна тем, что сохраняет следы древних представлений о семье, труде и месте женщины в обществе.

День Параскеви-П’ятниці

 

Отметить этот день можно по-разному: посетить храм, помолиться дома, поддержать близких или помочь тем, кому сейчас тяжело. Не обязательно соблюдать все народные обычаи, чтобы почтить память святой. Главное — разу

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