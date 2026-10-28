Праздник 28 октября — День Параскевы-Пятницы: история, традиции и приметы

28 октября православные верующие чтят великомученицу Параскеву Иконийскую, которую также называют Параскевой-Пятницей. Согласно церковному преданию, она жила в III веке и погибла за отказ отречься от христианской веры. В Украине образ святой со временем приобрел особое значение: к ней обращались с молитвами о здоровье, семейном благополучии и защите от жизненных невзгод.

День памяти великомученицы Параскевы Иконийской приходится на 28 октября по новоюлианскому календарю, которого придерживается Православная церковь Украины. В 2026 году эта дата выпадает на среду. В то же время часть православных общин, которые продолжают пользоваться юлианским календарем, чтит святую 10 ноября. Поэтому, планируя посетить богослужение, стоит уточнить календарь своего прихода.

Параскеву-Пятницу почитают не только как мученицу, которая осталась верна своим убеждениям, несмотря на гонения. В христианской традиции она также стала символом стойкости, милосердия и преданности вере. Именно эти качества сделали её одной из почитаемых святых в православном мире. В украинской народной культуре её имя связали с семейной жизнью, женскими ремеслами и древними обычаями, часть которых сохранилась в преданиях до наших дней.

Кто такая святая Параскева-Пятница

Согласно церковному преданию, Параскева родилась в III веке в Иконии — городе в Малой Азии, на территории современной Турции. Ее родители были христианами и воспитывали дочь в вере. Они особенно почитали пятницу, ведь этот день в христианской традиции связан со страданиями и распятием Иисуса Христа. Поэтому девочку назвали Параскевой — именем греческого происхождения, которое связывают со словом «пятница».

Когда Параскева повзрослела, она решила посвятить жизнь христианской вере. В церковном житии рассказывается, что после смерти родителей девушка не тратила унаследованное имущество на роскошь, а помогала нуждающимся. Она кормила голодных, поддерживала бедных и принимала путников. В то же время Параскева открыто говорила о своих убеждениях и пыталась распространять христианство среди людей, исповедовавших языческие верования.

Её история стала известна благодаря церковным житиям святых. Важно понимать, что подробности ранней жизни Параскевы дошли до наших дней именно в религиозных преданиях, а не в полном наборе независимых исторических свидетельств. Для верующих её пример прежде всего связан с милосердием, преданностью убеждениям и готовностью помогать другим даже в сложных обстоятельствах.

Почему Параскева стала мученицей

Согласно церковному преданию, жизнь Параскевы пришлась на время гонений на христиан при правлении римского императора Диоклетиана. Тогда от последователей новой веры требовали участвовать в языческих обрядах и приносить жертвы богам. Параскева отказалась выполнять такие приказы, ведь считала это отречением от своей веры. Из-за своих убеждений она предстала перед местными властями.

В житии рассказывается, что девушку пытались заставить отказаться от христианства, однако она оставалась непоколебимой. По преданию, её подвергли жестоким пыткам и бросили в тюрьму. Несмотря на страдания, Параскева не согласилась отречься от своих убеждений. В конце концов её казнили, а христиане стали почитать её как мученицу — человека, погибшего за веру.

Именно эта часть истории объясняет, почему Параскеву называют великомученицею. В христианской традиции так почитают святых, которые подверглись особенно тяжким гонениям и погибли из-за преданности своей вере. Её образ напоминает верующим о праве оставаться верными собственным убеждениям даже тогда, когда за это приходится платить высокую цену. История святой также стала примером духовной стойкости, о которой вспоминают в молитвах и церковных проповедях.

Почему праздник называют Параскевой-Пятницей

Название «Параскева-Пятница» связано с именем святой и особым отношением христиан к пятнице. В церковной традиции этот день напоминает о распятии Иисуса Христа. Родители Параскевы, по преданию, особенно почитали пятницу, поэтому и дали дочери соответствующее имя. Впоследствии название «Пятница» закрепилось за святой в народной традиции.

В Украине образ Параскевы постепенно приобрел и дополнительные значения. Её стали связывать с женской судьбой, семейным уютом и домашним трудом. В народных представлениях святая покровительствовала женщинам, занимавшимся прядением, ткачеством, шитьем и вышиванием. Поэтому день её памяти имел не только религиозное, но и бытовое значение: он напоминал о необходимости отдохнуть от тяжёлой работы и уделить время молитве. Такие представления формировались на протяжении веков, когда церковные традиции тесно переплетались с местными обычаями. В то же время народные верования не следует отождествлять с официальным церковным учением: часть из них относится к фольклору и отражает быт и представления людей прошлых эпох.

О чём молятся святой Параскеве

В православной традиции верующие обращаются к Параскеве-Пятнице с молитвами о здоровье, душевном покое и поддержке в сложных жизненных ситуациях. Её просят о помощи для родных, согласии в семье и силе пережить тяжёлые времена. В народных преданиях святую также связывали с защитой женщин, материнством и благополучием семьи. Девушки когда-то молились ей о счастливом замужестве, а замужние женщины — о мире в доме и здоровье детей.

Параскеву также считали покровительницей полей и домашнего скота. В традиционных крестьянских общинах благополучие семьи зависело от урожая, здоровья скота и умения подготовиться к зиме. Поэтому обращения к святой часто сочетали с просьбами о защите хозяйства и благополучии в доме. В некоторых местностях существовали источники и колодцы, связанные с её именем, которым придавали особое значение.

Стоит подчеркнуть, что молитва является проявлением веры, а не гарантией определенного результата. Церковная традиция призывает верующих обращаться к святым за духовной поддержкой, но не заменять молитвами необходимую медицинскую помощь или практические действия. Для многих людей этот день — прежде всего повод остановиться, подумать о близких и попросить сил для преодоления трудностей.

Как отмечают День Параскевы в Украине

Основной способ почтить память святой для верующих — посетить богослужение. В храмах, посвященных Параскеве, могут проводить литургию и читать молитвы в ее честь. Люди зажигают свечи, молятся о здоровье родных и благодарят за поддержку в непростые периоды жизни. Конкретный порядок богослужений зависит от прихода и его календаря. Некоторые отмечают этот день дома: читают молитвы, беседуют с родными о семейных традициях или помогают тем, кто нуждается в поддержке. Такой способ почитания соответствует главным мотивам, с которыми связывают этот праздник в церковной традиции, — милосердию, заботе о ближних и верности своим убеждениям. Впрочем, отдельного обязательного домашнего ритуала, которого должны придерживаться все верующие, нет.

В народной культуре с днем Параскевы связывали также обычай откладывать тяжелую работу, особенно прядение, шитье и другие женские ремесла. В разных регионах эти обычаи могли отличаться, а часть из них сохранилась лишь в этнографических описаниях и преданиях. Поэтому их следует воспринимать как свидетельство древнего быта, а не как обязательные церковные правила. Сегодня люди могут почтить святую прежде всего молитвой, добрыми делами и вниманием к близким.

Народные традиции и приметы этого дня

В традиционной украинской культуре Параскева-Пятница занимала особое место среди святых, с которыми связывали женский труд и семейную жизнь. В некоторых общинах считали, что в этот день не стоит браться за тяжелую работу, в частности за прядение или шитье. Такие запреты объясняли уважением к святой и представлением об особом характере дня. Они также давали людям возможность отдохнуть после длительных осенних работ.

С Параскевой связывали и пожелания благополучия, здоровья и семейного согласия. Девушки обращались к святой с молитвами о будущей супружеской жизни, а хозяйки просили защиты для дома и хозяйства. В некоторых местностях почитали источники или часовни, названные в её честь. Эти обычаи свидетельствуют о том, насколько тесно религиозные представления переплетались с повседневной жизнью украинцев.

С народными праздниками часто связывали и погодные приметы, которые помогали людям ориентироваться в сезонных изменениях. Однако такие приметы не являются научными прогнозами и могут различаться в зависимости от местности. Их следует воспринимать как часть фольклора, передаваемого из поколения в поколение, а не как достоверный способ предсказать погоду или будущие события.

Интересные факты о Параскеве-Пятнице

Её имя связано с пятницей. В церковной традиции имя Параскева объясняют через греческое слово, связанное с подготовкой и пятницей — днём перед субботой.

Параскева — не единственная святая с таким именем. В церковных календарях есть несколько святых Параскев. Поэтому, когда речь идет о 28 октября, важно уточнять, что это именно великомученица Параскева Иконийская, известная как Параскева-Пятница.

Ее почитали не только в Украине. Параскева Иконийская относится к святым, которых особенно почитают в восточно-христианской традиции. С ее именем связаны церкви, часовни и народные обычаи в разных странах.

В народных верованиях праздник был связан с женскими ремеслами. В частности, с прядением, ткачеством и шитьем. Поэтому день её памяти имел значение не только для церковного календаря, но и для традиционного быта.

В церковном житии подчеркивается милосердие Параскевы. По преданию, она помогала бедным и голодным, а унаследованное имущество использовала для поддержки нуждающихся. Именно поэтому её историю связывают не только с мученичеством, но и с добрыми делами.

Что означает этот день сегодня

День памяти Параскевы-Пятницы напоминает о человеке, который, согласно христианскому преданию, не отрекся от своей веры даже перед лицом смерти. Для верующих это повод помолиться, попросить духовной поддержки и вспомнить о важности милосердия. Для украинской культуры эта дата также интересна тем, что сохраняет следы древних представлений о семье, труде и месте женщины в обществе.

Отметить этот день можно по-разному: посетить храм, помолиться дома, поддержать близких или помочь тем, кому сейчас тяжело. Не обязательно соблюдать все народные обычаи, чтобы почтить память святой. Главное — разу

Читай нас в