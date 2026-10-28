Праздник 28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков

Ежегодно 28 октября в Украине отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков — памятную дату, связанную с завершением изгнания нацистских войск с украинских земель во время Второй мировой войны. Её установили в 2009 году, чтобы почтить память людей, сражавшихся против нацистской оккупации, и мирных жителей, переживших войну. В то же время историки подчеркивают: эта дата не означает, что Украина тогда обрела независимость, ведь после отступления нацистов здесь восстановился советский режим.

Памятную дату ежегодно отмечают 28 октября. В 2026 году она приходится на среду. Официальное название праздника закреплено в указе президента Украины от 20 октября 2009 года № 836/2009. Документ предусматривал ежегодное чествование событий, связанных с изгнанием нацистских захватчиков, а также памяти людей, отдавших жизнь во время Второй мировой войны.

Этот день посвящен не только военным, участвовавшим в боях. Важно вспоминать и гражданских лиц, погибших во время оккупации, переживших принудительный труд, голод, преследования и разрушение своих домов. Для многих украинских семей война осталась частью семейной истории, которую передавали из поколения в поколение. Поэтому 28 октября — это также повод вспомнить родных, которые воевали, были в плену, погибли или не вернулись домой.

В то же время Украинский институт национальной памяти рекомендует использовать более точную формулировку — «изгнание нацистских оккупантов из Украины». Она лучше описывает события 1944 года, ведь отступление немецких войск не принесло Украине политической независимости. После окончания нацистской оккупации украинские земли вновь оказались под властью СССР, где продолжались репрессии и депортации. Именно поэтому в современных исторических материалах важно различать изгнание оккупантов и обретение государственной независимости.

Как Украина пережила нацистскую оккупацию

Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года. Тогда нацистская Германия напала на Польшу, а 17 сентября на её территорию с востока вступили советские войска. Эти события непосредственно повлияли на украинские земли, часть которых тогда входила в состав Польши. В июне 1941 года Германия напала на СССР, и война охватила остальную территорию Украины.

К концу 1941 года большая часть Украины оказалась под немецкой оккупацией. Нацистские власти ввели жесткий режим, проводили массовые казни, преследовали евреев и другие группы населения, вывозили людей на принудительные работы в Германию. Одним из самых страшных символов оккупации стал Бабий Яр в Киеве, где в сентябре 1941 года нацисты убили десятки тысяч евреев. В последующие годы там расстреливали и других людей.

Оккупация принесла украинским городам и селам масштабные разрушения. Люди теряли дома, работу и возможность свободно передвигаться. Нацистские власти использовали население в качестве рабочей силы, а сопротивление наказывали арестами и казнями. В то же время на оккупированных территориях действовали подпольные организации и партизанские отряды, которые боролись против немецких войск и оккупационной администрации.

Изгнание нацистских войск началось ещё в 1943 году, после перелома в ходе войны на Восточном фронте. Важным этапом стала битва за Днепр, в ходе которой советские войска форсировали реку и захватили плацдармы на её правом берегу. 6 ноября 1943 года они заняли Киев. В течение 1944 года боевые действия переместились на запад Украины, а войска продолжали наступление в направлении Карпат и Закарпатья.

Изгнание оккупантов происходило ценой огромных человеческих потерь. В боях участвовали миллионы людей, в частности украинцы в рядах Красной армии, участники подполья и освободительного движения, а также украинцы, воевавшие в армиях союзников за пределами страны. Мирные жители тоже оказывались между фронтами, страдали от бомбардировок, эвакуаций и нехватки еды. История этого периода значительно шире, чем история отдельных сражений, ведь она охватывает опыт людей по всей Украине.

Почему датой выбрали 28 октября

Дата 28 октября связана с событиями 1944 года, когда советские войска продолжали наступление в Закарпатье. В советской традиции именно этот день закрепился как дата завершения изгнания немецких войск с территории Украины в тогдашних границах Украинской ССР. Впоследствии его стали отмечать как День освобождения Украины от фашистских захватчиков. В 2009 году памятную дату официально установили указом президента.

Однако историки обращают внимание на важную деталь. 28 октября 1944 года бои за Закарпатье ещё продолжались, в частности в районе Чопа. По данным Украинского института национальной памяти, последние нацистские оккупанты покинули территорию современной Украины в конце ноября 1944 года. Поэтому 28 октября является устоявшейся памятной датой, но не точным днем завершения всех боевых действий на украинских землях.

Есть и другое важное обстоятельство. После изгнания нацистов Украина не стала независимым государством. Советская власть восстановила контроль над территорией, а вместе с ним вернулись репрессии, преследования и депортации. В частности, в 1944 году советский режим депортировал крымских татар из Крыма. Эти события напоминают о том, почему исторические термины нужно использовать внимательно и не отождествлять окончание одной оккупации с обретением свободы.

Именно поэтому Украинский институт национальной памяти рекомендует говорить об «изгнании нацистских оккупантов», а не только об «освобождении». Такой подход позволяет точнее описывать историю и не замалчивать события, которые происходили после 1944 года. В то же время эта памятная дата по-прежнему дает возможность почтить память людей, которые боролись против нацистского режима, независимо от того, в каких воинских формированиях они служили.

Как чтят память погибших

28 октября в Украине проводятся мемориальные мероприятия, посвященные событиям Второй мировой войны. В разных городах и общинах могут возлагать цветы к мемориалам, братским могилам и памятникам погибшим. Представители местных властей, общественных организаций и ветеранских сообществ принимают участие в церемониях почтения памяти. Формат мероприятий зависит от местных условий и решений организаторов.

Важной частью памяти остаются истории конкретных людей. В школах, библиотеках и музеях проводятся тематические уроки, выставки, лекции и встречи, посвященные войне и оккупации. Исследователи работают с архивными документами, фотографиями и воспоминаниями очевидцев, чтобы воссоздать события и сохранить имена погибших. Такие материалы помогают понять, как война изменила жизнь украинских семей и целых общин.

Многие люди в этот день вспоминают своих родных, которые воевали, были в плену или погибли. Семьи просматривают старые фотографии, письма с фронта, документы и награды. В некоторых общинах собирают устные свидетельства старшего поколения, чтобы передать их детям и внукам. Такие личные истории дополняют общую картину войны и помогают не сводить её только к датам и названиям военных операций.

Сегодня почтение памяти также связано с противодействием искажению истории. Украинские историки подчеркивают, что Вторая мировая война не была лишь противостоянием двух армий на одном фронте. Украинцы воевали в различных воинских формированиях, участвовали в движениях сопротивления и становились жертвами оккупационных режимов. Поэтому важно помнить не только о военных победах, но и о гражданских жертвах, Холокосте, принудительном труде, депортациях и репрессиях.

Интересные факты об изгнании нацистских оккупантов

Война для Украины началась раньше, чем принято считать в советской традиции. Немецкое вторжение в СССР в июне 1941 года часто служило отправной точкой для отсчёта войны в советских учебниках. Однако Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Западноукраинские земли тогда входили в состав Польши, поэтому украинцы также ощутили на себе последствия первых боевых действий. Этот факт помогает рассматривать историю Украины в более широком контексте войны 1939–1945 годов.

Изгнание оккупантов не произошло за один день. Наступление советских войск на украинских землях продолжалось с 1943 года до конца 1944-го. Войска проходили через большие реки, степи, города и горные районы. Операции сопровождались ожесточёнными боями и значительными потерями. Поэтому 28 октября — это символическая памятная дата, а не момент, когда все боевые действия на территории современной Украины мгновенно прекратились.

Украинцы воевали на разных фронтах. Часть украинцев служила в Красной армии, другие участвовали в подполье и освободительном движении. Украинцы также воевали в армиях союзников и присоединялись к движениям сопротивления в европейских странах. Их опыт был разным, а политические взгляды не всегда совпадали. Однако все эти истории являются частью украинского измерения Второй мировой войны.

После отступления нацистов преследования не прекратились. Восстановление советской власти сопровождалось репрессиями, депортациями и борьбой с украинским национальным движением. В 1944 году советская власть принудительно выселила крымских татар из Крыма. Многие люди погибли во время депортации и в первые годы ссылки. Эти события являются важной частью истории Украины после изгнания нацистских оккупантов.

Памятная дата имеет официальное название, сохранившееся с 2009 года. Указ президента установил День освобождения Украины от фашистских захватчиков, и именно так он называется в официальном календаре. В то же время Украинский институт национальной памяти рекомендует современную формулировку — День изгнания нацистских оккупантов из Украины. Это связано с точностью исторических терминов и стремлением избегать советских пропагандистских клише.

Почему важно помнить об этих событиях

28 октября — это повод вспомнить о той цене, которую украинцы заплатили во время Второй мировой войны. Война унесла жизни военных и гражданских, разрушила города и села, разлучила семьи и оставила после себя травмы на десятилетия. За каждой статистикой стоят люди, которые потеряли близких, дома или возможность вернуться к привычной жизни.

В то же время эта дата напоминает, насколько важно точно говорить о прошлом. Изгнание нацистских оккупантов стало завершением одного этапа войны на украинских землях, но не принесло Украине независимости. После 1944 года страна оставалась в составе СССР, а украинцы продолжали бороться за политические и национальные права. Независимость Украина восстановила 24 августа 1991 года.

Память о Второй мировой войне — это не только возложение цветов и упоминание дат. Это также работа с историческими источниками, сохранение семейных архивов, изучение опыта различных групп населения и уважение ко всем жертвам войны. Понимание прошлого помогает замечать, как пропаганда искажает факты, и не позволять использовать историю для оправдания насилия. Именно поэтому 28 октября остается днём памяти, осмысления и чествования людей, переживших войну и боровшихся против нацистской оккупации.

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