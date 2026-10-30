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Новости Украина

30 октября 2026 года — День сотрудников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Елизавета Баздырева 30 Октября 2026 07:30
30 октября 2026 года — День сотрудников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

30 октября в Украине отмечают День сотрудников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Эта дата связана с созданием в 1993 году специализированного управления в системе Министерства внутренних дел. Работа этих специалистов направлена на раскрытие наркоторговли, пресечение деятельности преступных группировок и противодействие распространению запрещенных веществ.

 

История Дня сотрудников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков начинается 30 октября 1993 года. Именно тогда в системе Министерства внутренних дел Украины было создано Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Эта дата стала основой для ежегодного профессионального чествования людей, борющихся с наркопреступностью. О создании управления и его истории неоднократно сообщали украинские правоохранительные органы. 

30 жовтня в Україні відзначають День працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків

 

В начале 1990-х годов Украина формировала собственную систему правоохранительных органов после обретения независимости. Противодействие незаконному обороту наркотиков требовало особого внимания, ведь речь шла не только о хранении или продаже запрещенных веществ, но и об организованной преступности, нелегальных каналах поставок и деятельности групп, получавших прибыль от наркоторговли. До создания специализированного управления соответствующие задачи выполняли, в частности, сотрудники уголовного розыска. Появление отдельного подразделения позволило сосредоточить работу на этом направлении и постепенно развивать специализацию оперативников.

Історія Дня працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків починається 30 жовтня 1993 року

 

Важное уточнение: в открытых сообщениях МВД и Национальной полиции дату 30 октября 1993 года связывают именно с созданием управления в системе МВД. Поэтому в материале корректнее говорить об учреждении специализированного подразделения, а не приписывать этому событию конкретный указ Президента без подтверждения его реквизитов. В то же время 30 октября продолжают отмечать как профессиональный праздник сотрудников этой службы.

Чем занимаются сотрудники подразделений

Главная задача специалистов по противодействию наркопреступности — выявлять и пресекать незаконное производство, перевозку и продажу наркотических средств и психотропных веществ. Они выявляют лиц, причастных к наркоторговле, документируют деятельность преступных групп и помогают пресекать работу каналов снабжения. Также правоохранители расследуют преступления, связанные с незаконным оборотом прекурсоров — веществ, которые могут использоваться для изготовления наркотиков. Отдельное направление работы — выявление утечек контролируемых веществ из легального оборота.

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За внешне простыми словами «выявить наркоторговлю» часто стоит длительная оперативная работа. Правоохранителям необходимо установить, откуда поступают запрещенные вещества, кто организует их перевозку, где их хранят и как находят покупателей. В таких делах могут фигурировать разные участники — от людей, которые непосредственно продают наркотики, до организаторов и тех, кто обеспечивает финансирование или логистику. Чтобы раскрыть всю схему, недостаточно задержать одного человека: важно собрать доказательства и установить связи между участниками.

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В то же время борьба с незаконным оборотом наркотиков не ограничивается изъятием запрещенных веществ. Важно также выявлять преступления, связанные с их незаконным изготовлением, хранением и сбытом, а также сотрудничать с другими правоохранительными органами. В сложных делах могут потребоваться финансовые расследования, экспертные исследования и международное взаимодействие. Ведь незаконный рынок не останавливается на административных границах: поставки и распространение могут охватывать различные регионы и страны.

Как менялась служба после 1993 года

За годы работы структура подразделений, противодействующих наркопреступности, неоднократно менялась. В феврале 1994 года специализированные подразделения начали создавать в регионах Украины, в частности в областных управлениях и Киеве. Это позволило организовать соответствующую работу не только на центральном уровне, но и непосредственно в областях. Региональные подразделения получили возможность оперативнее реагировать на преступления и учитывать местную ситуацию. 

День працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків

 

Впоследствии правоохранительная система была реформирована, а названия и организационная структура соответствующих служб менялись. В 2015 году состоялась реорганизация подразделений по противодействию наркопреступности, а в последующие годы продолжалось дальнейшее обновление их работы. В 2020 году в системе Национальной полиции был создан Департамент по борьбе с наркопреступностью как межрегиональный территориальный орган. В декабре 2023 года правительство приняло решение о его ликвидации как отдельного межрегионального органа. Эти изменения показывают, что система противодействия наркопреступности не оставалась неизменной, а её организация неоднократно пересматривалась. 

День працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків

 

Несмотря на реорганизации, основное направление работы остается актуальным: раскрывать незаконный оборот наркотиков и привлекать причастных к ответственности в рамках закона. В то же время важно не путать историческое название подразделения с названиями всех структур, выполняющих соответствующие функции сегодня. Службы могут менять подчинение и внутреннюю организацию, но необходимость противодействовать наркопреступности никуда не исчезает.

Почему эта работа важна для общества

Незаконный оборот наркотиков — это не только деятельность продавцов запрещенных веществ. Он может быть связан с насилием, мошенничеством, отмыванием денег и другими преступлениями. Нелегальный рынок также создает риски для здоровья людей, поскольку состав и происхождение веществ зачастую неизвестны покупателям. Особенно уязвимыми могут быть подростки и молодежь, которые из-за недостатка информации или давления со стороны окружения недооценивают опасность.

День працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків

 

Поэтому борьба с наркопреступностью требует не только работы полиции, но и более широкого взаимодействия государственных учреждений, медиков, педагогов и общественности. Правоохранители сосредоточиваются на раскрытии преступлений и пресечении незаконной деятельности. Медицинские работники помогают людям, у которых возникли проблемы со здоровьем из-за употребления психоактивных веществ, а специалисты по профилактике разъясняют риски и помогают предотвратить зависимость. Эти направления не заменяют друг друга, а дополняют общие усилия.

День працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків

 

Важно также различать незаконный оборот наркотиков и легальное использование контролируемых препаратов в медицине. Некоторые наркотические и психотропные вещества применяются для лечения, в частности для обезболивания, но их производство, хранение и использование регулируются законом. Задача правоохранительных органов — выявлять нарушения и противодействовать незаконному обороту, а не препятствовать законному лечению. Именно поэтому контроль должен охватывать как противодействие преступлениям, так и предотвращение попадания контролируемых веществ в нелегальную продажу.

Как отмечается 30 октября

30 октября — это прежде всего профессиональный праздник для сотрудников, занимающихся борьбой с наркопреступностью. В разные годы региональные управления полиции публиковали поздравления по случаю годовщины создания службы, рассказывали о её работе и подводили итоги деятельности. В частности, в сообщениях Национальной полиции к этой дате упоминали историю подразделения, его задачи и результаты работы.

30 жовтня — це професійна дата для працівників, які займаються протидією наркозлочинності.

 

Единого общенационального сценария празднования, обязательного для всех сотрудников, в открытых источниках не указано. В зависимости от учреждения могут проводить торжественные мероприятия, награждать сотрудников за службу, публиковать информационные материалы или упоминать важные результаты работы. В то же время это не праздник с устоявшимися народными обрядами или традициями, как, например, Рождество или Пасха. Его значение прежде всего профессиональное: оно напоминает о работе людей, которые ежедневно противодействуют незаконному обороту наркотиков.

День працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків

 

Для широкой аудитории эта дата также может стать поводом больше узнать об опасности наркоторговли, способах защиты молодежи и важности своевременного обращения за помощью в случае проблем с употреблением психоактивных веществ. В то же время такие темы следует освещать без стигматизации людей с зависимостью: зависимость — это проблема здоровья, а не повод для унижения. Профилактика, доступ к медицинской помощи и противодействие преступным схемам должны работать вместе.

Что стоит знать об этой дате

В 2026 году 30 октября приходится на пятницу. Со дня создания Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в системе МВД Украины исполняется 33 года. Эта дата напоминает об истории специализированной правоохранительной службы и о том, насколько важным остается противодействие незаконному производству и распространению наркотических веществ.

День працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків

 

День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков — повод отметить работу специалистов, занимающихся раскрытием наркоторговли и связанных с ней преступлений. В то же время эффективное противодействие этой проблеме зависит не только от правоохранителей. Оно требует профилактики, достоверной информации, медицинской помощи и сотрудничества различных учреждений. Именно сочетание этих усилий помогает снижать риски для общества и защищать людей от последствий незаконного оборота наркотиков.

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