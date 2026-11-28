СЗР и МВД обнародовали рассекреченные архивы ко Дню памяти жертв голодоморов
Служба внешней разведки Украины обнародовала рассекреченные архивные документы об организации ОУН протестной кампании за рубежом осенью 1933 года. Её целью было привлечь внимание международного сообщества к массовому голоду в советской Украине и преступной политике большевистского режима.
Кроме того, Министерство внутренних дел представило архивные материалы, свидетельствующие о механизмах организации искусственного голода, наказании людей за попытки спасти свои семьи и запрете выезжать в поисках спасения.
В архивных фондах СЗРУ обнаружен директивный план Провода украинских националистов и другие материалы о проведении осенью 1933 года антибольшевистской акции в Европе, США и Канаде.
«В архивных фондах Службы внешней разведки Украины обнаружен директивный план Провода украинских националистов и другие материалы о проведении осенью 1933 года организациями ОУН в Европе, Америке и Канаде антибольшевистской протестной акции, направленной на привлечение внимания к масштабному голоду в советской Украине», — сообщает СЗРУ.
Информацию о подготовке мероприятий украинской диаспоры сотрудники ОГПУ СССР получили через зарубежную агентуру. План датирован 18 сентября 1933 года. Он был адресован секретариатам и отделам ОУН в Европе, а также Организации государственного возрождения Украины в США и Украинскому национальному объединению в Канаде.
Документ начинался с оценки ситуации в Украине и намерений советской власти:
«События, происходящие в последнее время на оккупированных коммунистической Москвой украинских землях (голод, террор, изменение курса украинизации и др.), ярко демонстрируют, что большевистская диктатура решила окончательно парализовать дальнейшее развитие украинского движения и национального сознания нашего народа. Цель Москвы заключается в том, чтобы покорить Украину, лишить её, даже при благоприятных условиях, возможности возобновить борьбу за своё освобождение и надолго поставить в положение собственной колонии».
В плане определили несколько основных задач протестной кампании:
привлечь внимание мира к украинскому вопросу и необходимости его решения;
показать реальное положение дел в советской Украине, вызванное политикой Москвы;
выступить перед правительствами других стран против политики уступчивости и «пактомании» с коммунистической Москвой;
продемонстрировать, что украинский народ не согласится на самоуничижение и не признает договоров, заключенных Москвой;
подтвердить солидарность украинцев на родине и в эмиграции, а также поддержку со стороны прогрессивного мирового сообщества.
Для этого планировалось проводить уличные митинги, организовывать публичные выступления, принимать резолюции с призывами поддержать украинцев и помочь им выжить. Документы с соответствующими обращениями должны были направляться правительствам и дипломатическим учреждениям других государств.
Согласно архивным свидетельствам, в ноябре 1933 года тысячи представителей украинской диаспоры приняли участие в молчаливых маршах и митингах в десятках городов США. Акции были посвящены памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов и проведены в знак протеста против политики Кремля, направленной на уничтожение украинского народа.
По итогам мероприятий участники подготовили ряд меморандумов о голоде в Украине, адресованных правительствам разных стран. Один из документов Американско-украинской организации в Филадельфии направили президенту США Франклину Рузвельту. Его текст также попал в руки советских спецслужб.
В меморандуме подчеркивалась необходимость международной помощи населению Украины и объяснялись причины трагедии:
«Хотя главной целью этого документа является содействие организации помощи населению советской Украины, где бушуют эпидемии и нищета, считаем необходимым осветить экономические, национальные и политические условия, которые привели к этой катастрофе, будучи уверенными в том, что любаякакая бы помощь ни оказывалась, чтобы быть эффективной и действенной, она должна предоставляться при полном понимании сути дела. Тот факт, что причина всех этих бедствий кроется в социальных условиях, а не в неподвластных явлениях природы, не должен влиять на срочность оказания помощи с человеческой точки зрения. Какова бы ни была причина, её последствия таковы, что миллионам людей грозит смерть, и страна, которая находится так близко к цивилизованным нациям, оказалась перед угрозой уничтожения».
Еще один меморандум подготовило Объединение украинских организаций Америки. Эта общественно-политическая организация украинцев проводила мероприятия в поддержку признания украинской государственности, информировала международную общественность об украинском вопросе, собирала средства для помощи голодающим и издавала англоязычные книги об Украине.
После получения информации о подготовке протестов и меморандумов украинской диаспоры советское руководство поручило органам ОГПУ СССР повлиять на ход событий.
В частности, американской стороне пытались навязать мнение, что за протестами якобы стоят «реакционно настроенные украинские националисты, экстремисты и террористы», которые могут устроить провокации и массовые беспорядки.
Кроме того, советские спецслужбы распространяли информацию о якобы готовящемся членами ОУН покушении на народного комиссара иностранных дел Максима Литвинова. Он направлялся в Вашингтон для встречи с Франклином Рузвельтом и подписания документов об установлении дипломатических отношений между СССР и США 16 ноября 1933 года.
Отдельные архивные документы обнародовало Министерство внутренних дел Украины. В ведомстве напомнили о миллионах жертв Голодомора-геноцида 1932–1933 годов, а также массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов.
«Сегодня мы чтим память миллионов украинцев, чьи жизни унесли самый масштабный Голодомор-геноцид 1932–1933 годов и массовые искусственные голода 1921–1923 и 1946–1947 годов. В течение многих лет советская власть пыталась скрыть правду об этих преступлениях. Но архивные дела сохранили свидетельства о том, как организовывали голод, наказывали за попытки спасти семьи и не давали уехать в поисках спасения. Эти материалы — часть исторической памяти о трагедии, которую пережил украинский народ», — сообщили в МВД.
28 ноября 2026 года в Украине будут чтить память жертв голодоморов. В этот день исполняется 93-я годовщина Голодомора 1932–1933 годов, а также 80 лет со дня начала голода 1946–1947 годов. Украинцы будут зажигать свечи, присоединяться к общенациональной минуте молчания и вспоминать миллионы людей, погибших из-за искусственного голода, устроенного советской властью.
Президент Владимир Зеленский в День памяти жертв Голодоморов 28 ноября почтил память миллионов украинцев, погибших в результате искусственных голодов 1921–1923, 1932–1933 и 1946–1947 годов.