Служба внешней разведки Украины обнародовала рассекреченные архивные документы об организации ОУН протестной кампании за рубежом осенью 1933 года. Её целью было привлечь внимание международного сообщества к массовому голоду в советской Украине и преступной политике большевистского режима.

Кроме того, Министерство внутренних дел представило архивные материалы, свидетельствующие о механизмах организации искусственного голода, наказании людей за попытки спасти свои семьи и запрете выезжать в поисках спасения.

В архивных фондах СЗРУ обнаружен директивный план Провода украинских националистов и другие материалы о проведении осенью 1933 года антибольшевистской акции в Европе, США и Канаде.

«В архивных фондах Службы внешней разведки Украины обнаружен директивный план Провода украинских националистов и другие материалы о проведении осенью 1933 года организациями ОУН в Европе, Америке и Канаде антибольшевистской протестной акции, направленной на привлечение внимания к масштабному голоду в советской Украине», — сообщает СЗРУ.

Информацию о подготовке мероприятий украинской диаспоры сотрудники ОГПУ СССР получили через зарубежную агентуру. План датирован 18 сентября 1933 года. Он был адресован секретариатам и отделам ОУН в Европе, а также Организации государственного возрождения Украины в США и Украинскому национальному объединению в Канаде.

Документ начинался с оценки ситуации в Украине и намерений советской власти:

«События, происходящие в последнее время на оккупированных коммунистической Москвой украинских землях (голод, террор, изменение курса украинизации и др.), ярко демонстрируют, что большевистская диктатура решила окончательно парализовать дальнейшее развитие украинского движения и национального сознания нашего народа. Цель Москвы заключается в том, чтобы покорить Украину, лишить её, даже при благоприятных условиях, возможности возобновить борьбу за своё освобождение и надолго поставить в положение собственной колонии».

В плане определили несколько основных задач протестной кампании:

привлечь внимание мира к украинскому вопросу и необходимости его решения;

показать реальное положение дел в советской Украине, вызванное политикой Москвы;

выступить перед правительствами других стран против политики уступчивости и «пактомании» с коммунистической Москвой;

продемонстрировать, что украинский народ не согласится на самоуничижение и не признает договоров, заключенных Москвой;

подтвердить солидарность украинцев на родине и в эмиграции, а также поддержку со стороны прогрессивного мирового сообщества.

Для этого планировалось проводить уличные митинги, организовывать публичные выступления, принимать резолюции с призывами поддержать украинцев и помочь им выжить. Документы с соответствующими обращениями должны были направляться правительствам и дипломатическим учреждениям других государств.

Согласно архивным свидетельствам, в ноябре 1933 года тысячи представителей украинской диаспоры приняли участие в молчаливых маршах и митингах в десятках городов США. Акции были посвящены памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов и проведены в знак протеста против политики Кремля, направленной на уничтожение украинского народа.

По итогам мероприятий участники подготовили ряд меморандумов о голоде в Украине, адресованных правительствам разных стран. Один из документов Американско-украинской организации в Филадельфии направили президенту США Франклину Рузвельту. Его текст также попал в руки советских спецслужб.

В меморандуме подчеркивалась необходимость международной помощи населению Украины и объяснялись причины трагедии:

«Хотя главной целью этого документа является содействие организации помощи населению советской Украины, где бушуют эпидемии и нищета, считаем необходимым осветить экономические, национальные и политические условия, которые привели к этой катастрофе, будучи уверенными в том, что любаякакая бы помощь ни оказывалась, чтобы быть эффективной и действенной, она должна предоставляться при полном понимании сути дела. Тот факт, что причина всех этих бедствий кроется в социальных условиях, а не в неподвластных явлениях природы, не должен влиять на срочность оказания помощи с человеческой точки зрения. Какова бы ни была причина, её последствия таковы, что миллионам людей грозит смерть, и страна, которая находится так близко к цивилизованным нациям, оказалась перед угрозой уничтожения».

Еще один меморандум подготовило Объединение украинских организаций Америки. Эта общественно-политическая организация украинцев проводила мероприятия в поддержку признания украинской государственности, информировала международную общественность об украинском вопросе, собирала средства для помощи голодающим и издавала англоязычные книги об Украине.

После получения информации о подготовке протестов и меморандумов украинской диаспоры советское руководство поручило органам ОГПУ СССР повлиять на ход событий.

В частности, американской стороне пытались навязать мнение, что за протестами якобы стоят «реакционно настроенные украинские националисты, экстремисты и террористы», которые могут устроить провокации и массовые беспорядки.

Кроме того, советские спецслужбы распространяли информацию о якобы готовящемся членами ОУН покушении на народного комиссара иностранных дел Максима Литвинова. Он направлялся в Вашингтон для встречи с Франклином Рузвельтом и подписания документов об установлении дипломатических отношений между СССР и США 16 ноября 1933 года.

Отдельные архивные документы обнародовало Министерство внутренних дел Украины. В ведомстве напомнили о миллионах жертв Голодомора-геноцида 1932–1933 годов, а также массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов.

«Сегодня мы чтим память миллионов украинцев, чьи жизни унесли самый масштабный Голодомор-геноцид 1932–1933 годов и массовые искусственные голода 1921–1923 и 1946–1947 годов. В течение многих лет советская власть пыталась скрыть правду об этих преступлениях. Но архивные дела сохранили свидетельства о том, как организовывали голод, наказывали за попытки спасти семьи и не давали уехать в поисках спасения. Эти материалы — часть исторической памяти о трагедии, которую пережил украинский народ», — сообщили в МВД.

28 ноября 2026 года в Украине будут чтить память жертв голодоморов. В этот день исполняется 93-я годовщина Голодомора 1932–1933 годов, а также 80 лет со дня начала голода 1946–1947 годов. Украинцы будут зажигать свечи, присоединяться к общенациональной минуте молчания и вспоминать миллионы людей, погибших из-за искусственного голода, устроенного советской властью.

Президент Владимир Зеленский в День памяти жертв Голодоморов 28 ноября почтил память миллионов украинцев, погибших в результате искусственных голодов 1921–1923, 1932–1933 и 1946–1947 годов.

Читай нас в