Таро-прогноз на ноябрь 2026 года: астрологи назвали ключевые карты для всех знаков Зодиака

Астрологический прогноз Таро на ноябрь 2026 года определяет главным символом перевернутую «Семь мечей», олицетворяющую освобождение от обмана и приближение нового этапа после завершения периодов ретроградного движения планет.

Согласно прогнозу, для каждого из знаков Зодиака подготовлены следующие арканы:

Овен — перевернутый «Император», указывающий на внутренние сомнения, потребность в стабильности и необходимость научиться отпускать чрезмерный контроль над событиями.

Телец — перевернутая «Пятерка мечей», которая советует бережнее относиться к себе, прорабатывать эмоциональные раны и искать гармонию в отношениях.

Близнецы — перевернутый «Туз мечей», предостерегающий от поспешных выводов и напоминающий о важности критического анализа информации во время ретроградного Меркурия.

Рак — перевернутая «Двойка мечей», которая подталкивает к принятию решений и преодолению растерянности в сложных ситуациях.

Лев — «Десятка мечей», символизирующая финал важного этапа, завершение изнурительных историй и начало с чистого листа.

Дева — карта «Справедливость», призывающая к объективности, взвешенным решениям и тщательному пересмотру взаимных обязательств.

Весы — перевернутая «Десятка пентаклей», указывающая на необходимость привести в порядок финансы, пересмотреть бюджет и укрепить материальную стабильность.

Скорпион — «Король кубков», олицетворяющий эмоциональную зрелость, стойкость и благоприятное время для определения новых жизненных приоритетов.

Стрелец — перевернутая карта «Повешенный», напоминающая о том, что пора действовать, не дожидаясь идеальных обстоятельств, и смело учиться на собственном опыте.

Козерог — перевернутая «Семерка пентаклей», которая советует переоценить предыдущие усилия и скорректировать планы для более эффективного распределения ресурсов.

Водолей — «Тройка кубков», обещающая теплое общение, восстановление доверия к окружающим и приятные социальные контакты.

Рыбы — «Шестерка пентаклей», символизирующая поиск баланса и равноправия в отношениях, а также осознанное распределение собственных сил и внимания.

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