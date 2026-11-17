Харьков продолжает финансировать уход за парками, скверами и зелеными зонами даже в условиях полномасштабной войны, ведь это не только вопрос благоустройства, но и поддержания нормальной жизни горожан.

По словам мэра, средства на содержание зеленых зон выделяются из местного бюджета. Он подчеркнул, что дискуссии о расходах на благоустройство должны основываться на конкретных цифрах, а не превращаться в политические споры.

«Главное, чтобы эта дискуссия не превращалась в политиканство. А к предметному разговору с цифрами в руках я всегда готов. Прежде всего нужно понимать, как формируется бюджет Харькова и на что направляются его средства», — отметил мэр.

Игорь Терехов сообщил, что за десять месяцев этого года собственные доходы бюджета Харькова составили почти 15,5 млрд грн. Речь идет о налоговых и других поступлениях, которые формируют доходную базу территориальной общины.

Кроме того, город получает государственные трансферты, значительная часть которых имеет целевое назначение. Использовать такие средства на содержание парков или обустройство клумб нельзя.

«И тратить целевые субвенции на клумбы или парки никто не имеет права», — подчеркнул Терехов.

Мэр также пояснил, что расходы на благоустройство не сводятся только к посадке цветов. Они включают уборку территорий, уход за деревьями, удаление аварийных насаждений, а также содержание парков и скверов.

«Это обычная хозяйственная работа, которую нельзя просто прекратить, пока в городе живут люди», — сказал он.

Отдельно Терехов обратил внимание на психологическое значение ухоженных общественных пространств для города, который годами находится под российскими обстрелами.

По его словам, в Харькове продолжают жить местные жители, сотни тысяч внутренне перемещенных лиц, а также семьи военных, служащих на харьковском направлении.

Мэр считает, что возможность отдохнуть в парке, полюбоваться цветами и провести время с семьей помогает людям отвлечься от постоянной опасности и разрушений.

«Люди устали от тревог, разрушений, ежедневной опасности. И когда семья может выйти на прогулку в ухоженный парк, когда ребенок видит цветы, а не только забитые фанерой окна и поврежденные здания, это тоже имеет значение», — отметил городской голова.

Он добавил, что привычные городские пространства помогают харьковчанам сохранять ощущение нормальной жизни даже в условиях войны.

«Я не хочу и, надеюсь, никто не хочет, чтобы Харьков превратился в мрачный, запущенный город, из которого люди будут стремиться уехать при первой же возможности», – подытожил Терехов.

По данным Департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского городского совета, в городе насчитывается 27 парков и 92 сквера. Также в Харькове есть леса, лугопарки, рощи, бульвары и набережные.

В июне 2025 года город утвердил программу развития и сохранения зеленых насаждений на 2025–2030 годы.

Таким образом, городские власти объясняют продолжение расходов на благоустройство необходимостью поддерживать инфраструктуру общественных пространств и сохранять комфортные условия для жизни харьковчан даже во время полномасштабной войны.

Напомним, с 1 января 2027 года жители Харькова будут платить больше за водоснабжение и водоотведение. Исполком городского совета уже утвердил новые тарифы: кубометр воды будет стоить 57,50 грн, а водоотведение — 27,99 грн. В общей сложности за обе услуги придется платить 85,49 грн за кубометр вместо нынешних 69,24 грн.

А недавно в Харькове в результате российских ударов по объектам критической инфраструктуры частично приостановили теплоснабжение и подачу горячей воды. Также из-за нестабильного напряжения в электросетях возможны задержки движения поездов метро.

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