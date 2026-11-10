Травести-дива Монро вместе с подругой и её сыном переехала в Закарпатье после попытки уехать во Францию

Блогерша и психолог Монро после неудачной попытки эмигрировать во Францию поселилась в Закарпатье вместе с подругой Графиней (настоящее имя — Наталья) и её сыном Львом. Она также рассказала об условиях, в которых им сейчас приходится находиться.

Ради безопасности ребенка Монро и Наталья решили не возвращаться в столицу. Точное место своего пребывания они пока не разглашают. В то же время блогерша поделилась в сторис, что в первую ночь в новом жилье было настолько холодно, что ей пришлось спать в пальто.

Как написала в сторис Монро, они сняли частный дом, из которого пару недель назад выехали предыдущие жильцы, оставив много вещей. По ночам Наталья пыталась усилить отопление, но оно вообще отключилось, поэтому Монро спала в пальто.

«Я воспринимаю свою жизнь как весёлое приключение», — прокомментировала новые события психолог и порадовалась, что можно хотя бы выпить вкусного кофе из кофеварки-гейзера.

Травести-дива Монро стала психологом и уже год проводит консультации.

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