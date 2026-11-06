Финансирование при поддержке Европейского Союза будет направлено на развитие учреждений профессионального образования в Киеве, Днепре и Волынской области. Соответствующие соглашения подписали представители Министерства образования и науки, Минфина, областных администраций и учебных заведений.

Средства получат Киевский профессиональный колледж TECHNO-ART, Днепровский профессиональный технологический колледж и Колковский центр профессионального образования.

В 2027–2028 годах планируется обновить учебные корпуса, мастерские и общежития, закупить современное оборудование и транспорт для практической подготовки студентов.

Новые центры будут сочетать профессиональное образование, переподготовку кадров и сотрудничество с бизнесом. Работодатели будут участвовать в разработке учебных программ, а взрослые смогут повышать квалификацию или осваивать новые профессии.

Финансирование является частью программы Европейского инвестиционного банка по развитию профессионального образования в Украине общим объемом 58 млн евро.

Источник: Европейский инвестиционный банк (ЕИБ)

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