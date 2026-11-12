Трое раненых полицейских не смогли получить статус ветеранов — Лубинец

Трое сотрудников правоохранительных органов, получившие ранения при исполнении служебных обязанностей в зонах боевых действий, не смогли оформить статус инвалидов вследствие войны из-за ошибок в документах.

Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, среди заявителей был действующий полицейский и двое бывших сотрудников правоохранительных органов. Экспертные группы неверно определили причины их инвалидности, не учтя обстоятельства получения ранений. Из-за этого районные военные администрации отказывали им в присвоении соответствующего статуса.

Несмотря на неоднократные обращения в профильные министерства, проблему не решили. Тогда Лубинец обратился непосредственно к премьер-министру.

После этого документы исправили, всем троим присвоили статус лиц с инвалидностью вследствие войны и выдали соответствующие удостоверения.

«Система должна работать так, чтобы подобные коллизии решались автоматически, а не вручную. Независимо от того, дойдет ли конкретное дело до уровня главы правительства», — подчеркнул омбудсмен.

Источник: Дмитрий Лубинец (Telegram)

Между тем в Хмельницкой области начали досудебное расследование после инцидента с проникновением группы людей в частный дом. Видео происшествия ранее распространили в сети.

В Кривом Роге бывшему сотруднику районного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрении в вымогательстве 28 тысяч долларов США. За эти деньги он обещал не сообщать правоохранительным органам о самовольном оставлении военной части мужчиной, а также помочь ему избежать уголовной ответственности и уволиться со службы по состоянию здоровья.

В Кривом Роге бывшему сотруднику районного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрении в вымогательстве 28 тысяч долларов США. За эти деньги он обещал не сообщать правоохранительным органам о самовольном оставлении военной части мужчиной, а также помочь ему избежать уголовной ответственности и уволиться со службы по состоянию здоровья.

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