«Труха дарит жилье»: Максим Лавриненко — о выборе и покупке квартир для семей, лишившихся дома из-за войны

В 2024 году основатель и владелец медиагруппы «Труха Украина» Максим Лавриненко запустил благотворительный проект «Труха дарит жилье». На средства, полученные от прибыли телеграм-каналов группы, команда покупает квартиры людям, лишившимся крова из-за войны. Помощь уже получили семьи переселенцев, переживших оккупацию и ранения, семьи с детьми, люди с инвалидностью.

Мы поговорили с Максимом о том, как происходит поиск недвижимости, насколько сложно найти подходящий вариант в рамках бюджета и как команда организует покупку. А ещё — о решениях, которые приходится принимать, и ответственности за них.

Как выбирают жилье для семей

— Максим, за время работы проекта вы помогли семьям с очень разными жизненными обстоятельствами. Как эти обстоятельства влияют на поиск жилья?

Когда мы выбираем семью для участия в проекте, мы уже многое знаем о её ситуации. Люди рассказывают о себе в заявках, предоставляют документы, мы общаемся, узнаем об их пожеланиях относительно будущего жилья. И начинаем поиск.

В начале 2026 года мы приобрели квартиру для бабушки с инвалидностью, которая самостоятельно воспитывает внука-сироту. Они — переселенцы из Бахмутского района Донецкой области, почти все свои небольшие доходы тратили на аренду. Нужно было учесть состояние здоровья бабушки и позаботиться о том, чтобы мальчику было удобно учиться и жить в новом месте.

А ещё у нас есть семья из Лисичанска, которая годами жила в 12-метровой комнате бывшего монастыря. У них двое детей, мама имеет инвалидность из-за тяжелых осложнений сахарного диабета, отец — ветеран войны, дважды переселенец. Их квартиру разрушила российская ракета. Когда знаешь все эти обстоятельства, совсем по-другому смотришь на предложения по недвижимости. Обращаешь внимание, достаточно ли действительно удобного места для четырёх человек, насколько хотя бы относительно безопасно в регионе и городе.

Тщательно оцениваем и состояние самой квартиры, и возможные расходы после покупки, чтобы после переезда людям не пришлось срочно искать деньги на капитальный ремонт. Всё обсуждаем с будущими владельцами: окончательное решение остается за ними.

— Был ли случай, когда пожелания семьи особенно повлияли на выбор?

Для семьи из Харьковской области мы приобрели дом с садом. Эти люди пережили оккупацию, тяжкие ранения, потерю нерожденного ребенка, долго искали приют по всей стране, а впоследствии у них родилась доченька. Семья мечтала именно о доме, о собственном дворе, хотела выращивать фруктовые деревья. В конце концов удалось приобрести дом с садом.

Конечно, пожелания нужно соотносить с финансовыми возможностями. Мы обсуждаем с людьми различные варианты в рамках бюджета. Очень радует, когда удается найти жилье, которое нравится семье и в котором она уже видит своё будущее.

Поиск квартиры и работа с бюджетом

— Цены на недвижимость существенно различаются даже в пределах одного города. Как вы находите подходящий вариант?

Мы изучаем предложения на рынке, общаемся с продавцами, сравниваем квартиры, подходящие по стоимости. Здесь многое зависит от конкретного объекта. Скажу очевидные вещи, но это действительно не редкость: квартира может стоить относительно недорого и выглядеть неплохо, но после покупки окажется, что нужен серьезный ремонт. Тогда фактические расходы будут значительно выше. Бывает, что жилье хорошее, но находится очень далеко, например, от школы, к которой ребенок уже привык после нескольких переездов по стране. Поэтому приходится внимательно рассматривать предложения и обсуждать различные решения.

Бюджет важен, но необходимо, чтобы жилье было достойным. Наши семьи уже пережили очень многое, и я хочу, чтобы после получения квартиры им стало легче, а не наоборот.

— Насколько часто приходится менять планы из-за продавцов?

Был такой случай. Мы уже договорились о покупке, подготовились к оформлению — а продавец вдруг передумал. Неприятно, но что поделаешь: пришлось возвращаться к поиску и рассматривать другие предложения. Я всё понимаю, у владельцев тоже бывают свои обстоятельства.

Мы стараемся договариваться, находить компромиссы. Если договоренности срываются, ищем другой вариант. Главное, чтобы в результате семья получила подходящее жилье.

Юридическая проверка и оформление покупки

— Как организована юридическая часть работы?

Мы привлекаем юристов и нотариусов, которые сопровождают сделку купли-продажи. Прежде чем оформлять сделку, нужно максимально надежно убедиться, что с документами на недвижимость все в порядке, проверить право собственности и подготовить все бумаги.

Это очень ответственная часть работы. Мы покупаем квартиры для людей, которые лишились собственного жилья из-за войны, годами были вынуждены снимать жилье и переезжать. И когда уже помогаем семье обрести свой дом, должны позаботиться о том, чтобы покупка была правильно оформлена.

Я очень благодарен нашей команде, юристам и нотариусам, которые участвуют в этой работе. Совместные усилия действительно приносят результат.

— Максим, вы лично передаете ключи семьям и много с ними общаетесь. Какие впечатления вы извлекаете из этого взаимодействия?

Больше всего меня впечатляют сами люди и их эмоции. Когда знаешь, через что прошли эти семьи, сколько всего потеряли, очень радуешься, что удалось помочь. Особенно радует видеть детей, которые осматривают комнаты, выбирают себе уголок, начинают осторожно строить планы. А родители наконец-то могут не думать о поиске уголка, где просто жить.

Я остаюсь на связи с семьями после передачи ключей. Радуюсь, когда меня приглашают на новоселье, рассказывают, как обустраиваются, делятся новостями. Очень приятно видеть людей уже в собственном жилье, с новыми планами на будущее. Ради этого мы и делаем всё.

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