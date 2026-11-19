19 ноября 2026 года «Труха Украина» отмечает семилетие со дня основания. За это время проект харьковчанина Максима Лавриненко превратился из локального паблика в крупную медиагруппу с общей аудиторией более 10,3 миллиона подписчиков.

Сегодня сеть объединяет десятки общенациональных и региональных Telegram-каналов. Согласно результатам исследования «Украинские медиа: потребление новостей и доверие в 2026 году», «Труха» четвертый год подряд возглавляет рейтинг самых популярных источников новостей в Украине. Уровень доверия к новостям «Трухи» среди её аудитории составляет 82%.

Важное место в деятельности медиагруппы занимают благотворительные проекты и помощь украинцам. С начала полномасштабного вторжения команда поддерживает украинских военных, снабжает подразделения техникой, помогает раненым защитникам и приобретает жилье для семей, лишившихся крова из-за войны.

Помощь военным: десятки подразделений и миллионы гривен

В июле 2022 года команда основала благотворительный фонд «Труха Украина», который сотрудничает с более чем 30 воинскими подразделениями. За годы работы медиагруппа привлекла более 62,5 миллиона гривен пожертвований, ещё около 23 миллионов направила на помощь из собственных средств. За это время военным передавали беспилотники, тепловизоры, средства связи, автомобили и другое оборудование.

В 2026 году «Труха» поддерживала военных за свой счёт. Максим Лавриненко лично навещал бойцов и передавал оборудование по их просьбам.

В частности, 225-й отдельный штурмовой полк под командованием Героя Украины Олега Ширяева с позывным «Сирко» получил детекторы дронов, которые бойцы называют «чуйками». Бойцам спецподразделения Kraken под командованием Константина Немичева передали дроны-камикадзе «Гиена S». Для подразделения «Ахиллес» приобрели 230 систем сброса боеприпасов для дронов.

Всего на нужды каждого из подразделений медиагруппа направила около 300 тысяч гривен. Эти передачи стали частью постоянного сотрудничества команды с украинскими защитниками.

Отдельно фонд поддерживает раненых военнослужащих. В частности, ранее 2,3 миллиона гривен передали патронатной службе «Азова» на лечение и реабилитацию 52 тяжелораненых бойцов.

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«Труха дарит жилье»: квартиры для семей, лишившихся дома

В 2024 году Максим Лавриненко запустил проект «Труха дарит жилье», в рамках которого для семей, лишившихся крова из-за войны, приобретаются квартиры и дома за счет прибыли телеграм-каналов медиагруппы «Труха Украина». Лавриненко лично передает семьям ключи и навещает их после заселения.

Первыми жилье получили две харьковские семьи, чьи квартиры были разрушены в результате российских обстрелов. Для семьи Виктории из Северной Салтовки приобрели трёхкомнатную квартиру в Харькове. Собственное жилье получила семья, в которой мать с сыновьями из-за войны была вынуждена уехать за границу. Благодаря проекту они смогли вернуться в Харьков и воссоединиться с отцом.

В конце 2025 года дом во Львовской области передали семье переселенцев из Харьковской области, которая пережила оккупацию, ранения и потерю нерожденного ребенка. Супруги воспитывают маленькую дочь и переехали вместе с бабушками и домашними животными.

В 2026 году квартиру в Киеве получили пенсионерка с инвалидностью Зоя Дмитриевна и её 12-летний внук-сирота Матвей, которые эвакуировались из Бахмутского района после разрушения их дома и все свои скромные средства тратили на аренду.

Также в этом году Максим Лавриненко и «Труха» приобрели жилье для Ольги и Евгения из Лисичанска, которые воспитывают двоих детей. Евгений — ветеран войны, у Ольги инвалидность. После потери дома семья четыре года проживала в комнате площадью 12 квадратных метров в бывшем монастыре на Львовщине. Теперь у семьи есть собственная квартира.

Седьмую годовщину «Труха Украина» встречает, продолжая информационную и благотворительную деятельность. Команда поддерживает связь с воинскими подразделениями, обеспечивает их необходимым оборудованием и помогает украинским семьям, пострадавшим от войны.

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