+7° Киев +11° Варшава +15° Вашингтон
$ 44.9 € 50.3 zł 11.43
$ 44.9 € 50.3 zł 11.43
+7° Киев +11° Варшава +15° Вашингтон
Новости Украина

Церковный праздник 10 октября — традиции, приметы и запреты этого дня

UA.NEWS 09 Октября 2026 23:26
Церковный праздник 10 октября — традиции, приметы и запреты этого дня

10 октября православные христиане, следующие новому церковному календарю, чтят память святых мучеников Евлампия и Евлампии. В народе этот день называют Евлампием Зимоуказником, ведь по погоде пытались предсказать, когда наступит холод и какой будет зима. С этой датой связывают также ряд обычаев и запретов, в частности не рекомендуют одалживать спички и свечи.

 

10 октября по новому церковному календарю Православной церкви Украины чтят память святых мучеников Евлампия и Евлампии. По старому стилю день их памяти приходится на 23 октября. Евлампий и Евлампия были братом и сестрой. Они жили в IV веке в Никомедии — городе в Малой Азии, на территории современной Турции. В те времена христиане подвергались гонениям за свою веру. Несмотря на опасность, Евлампий не скрывал своих убеждений и открыто выступал против жестокого обращения с христианами.

Согласно церковному преданию, однажды правитель приказал тем, кто отказывался поклоняться языческим богам, покинуть город. Евлампий не согласился с таким решением и публично осудил приказ. Он заявил, что император направляет свою жестокость против собственного народа. За эти слова юношу схватили и привели на суд. Когда Евлампия узнала об аресте брата, она поспешила к нему. Девушка также открыто заявила о своей христианской вере и не отреклась от неё даже под угрозой наказания.

По преданию, брата и сестру подвергли пыткам, пытаясь заставить их отречься от христианства. Однако они остались непоколебимыми. В конце концов Евлампия и Евлампий погибли за свою веру и стали почитаемыми мучениками в христианской традиции. В этот день верующие обращаются к святым с молитвами о силе духа, выдержке и помощи в сложных жизненных обстоятельствах. Также просят об укреплении веры, душевного покоя и поддержки, когда приходится преодолевать испытания.

Какой праздник отмечают 10 октября по старому стилю

Верующие, следующие старому церковному календарю, 10 октября чтят память мученика Каллистрата и воинов, пострадавших вместе с ним. Согласно церковному преданию, Каллистрат был воином и христианином. Когда стало известно о его вере, он подвергся гонениям. Другие воины, ставшие свидетелями его стойкости, также присоединились к христианской вере. В конце концов они вместе приняли мученическую смерть.

Истории святых, которых поминают в этот день согласно различным календарным традициям, напоминают верующим о преданности своим убеждениям, мужестве и готовности оставаться верными своей вере даже в тяжелые времена.

Народные традиции на 10 октября

В народном календаре 10 октября известно как Евлампий Зимоуказник или Передзимо. Наши предки внимательно наблюдали за погодой, природой и поведением животных. По этим признакам они пытались понять, когда наступят первые морозы и будет ли зима суровой. Одной из традиций этого дня была уборка в доме. Люди старались избавиться от ненужных вещей, старой одежды и предметов, которыми больше не пользовались. Вещи, которые оставались пригодными, можно было отдать тем, кто в них нуждался. Такой обычай связывали с обновлением дома и желанием оставить всё лишнее в прошлом.

В народных представлениях добрые поступки в этот день имели особое значение. Считалось, что помощь нуждающимся возвращается добром, а забота о других приносит в дом согласие и благополучие. Еще один обычай — готовить домашнюю выпечку, в частности пироги из муки нового урожая. Выпечку связывали с достатком и сытостью. Люди надеялись, что следующий год будет щедрым, а в семье будут царить здоровье и благополучие.

В то же время народные традиции не являются церковными правилами. Это обычаи и поверья, которые передавались из поколения в поколение. Поэтому к ним следует относиться как к части народной культуры, а не как к обязательным требованиям для каждого верующего.

Чего нельзя делать 10 октября

С днем Евлампия связано несколько народных запретов. По поверьям, соблюдение этих обычаев должно было помочь сохранить домашний уют, благополучие и покой в семье.

  • Не рекомендуется одалживать спички и свечи. В народе верили, что вместе с ними из дома могут уйти тепло, семейное согласие и достаток. Это лишь древнее поверье, а не церковный запрет.

  • Не рекомендуется подметать пол и выносить мусор. По народным представлениям, так можно вымести из дома счастье, деньги и удачу. В то же время никакого церковного требования отказываться от уборки в этот день нет.

  • Не стоит ссориться и ругаться. Как и в другие дни, верующим советуют избегать обид, зависти, мести и осуждения. Зато важно сохранять спокойствие, уважать других и не провоцировать конфликты.

  • Не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Особое внимание в народных традициях уделялось людям, попавшим в беду, и бездомным животным. Считалось, что добрый поступок в этот день приносит благословение и добро в дом.

  • Не рекомендуется прогонять животных, которые сами пришли в дом. По поверьям, кошка, котенок или собака, ищущие приют, могут принести в дом удачу. Поэтому хозяевам советовали не обижать животных и, если есть возможность, помочь им.

  • Не рекомендуется начинать важные дела и делать крупные покупки. Народные поверья считали этот день не слишком удачным для новых начинаний и судьбоносных решений. Однако это не означает, что нужно откладывать необходимые дела: такое убеждение относится к народным суевериям, а не к церковному учению.

В целом народные обычаи этого дня призывают к бережливости, спокойствию, доброжелательности и заботе о тех, кто рядом. А главный смысл церковного чествования святых — вспомнить об их стойкости и преданности своим убеждениям.

Народные приметы на 10 октября

Наши предки считали, что погода в день Евлампия может подсказать, какой будет зима. Они наблюдали за дождем, росой, деревьями и другими природными признаками. Среди народных примет на 10 октября есть такие:

  • Гроза в этот день — к мягкой и короткой зиме.
  • Дождь со снегом — к теплому январю.
  • Много шишек на хвойных деревьях — к сильным морозам.
  • Сухая и тёплая погода — к затяжной осени.
  • Если ночью нет мороза — по поверью, зима наступит еще примерно через четыре недели.
  • Роса на листьях утром — к приближению ночных заморозков.
  • На верхушках деревьев ещё держится зелёная листва — к ранней весне.
  • Деревья уже полностью сбросили листья — к скорому наступлению зимы.

Такие приметы помогали людям ориентироваться в сезонных изменениях, когда современных прогнозов погоды ещё не было. Однако они не имеют научной точности. Чтобы узнать, какой будет погода в ближайшие дни, стоит ориентироваться на актуальные прогнозы синоптиков.

Кто отмечает именины 10 октября

По церковному календарю 10 октября именины отмечают Евлампий, Амфилохий и Феофил. Перечень имен может отличаться в зависимости от календаря и традиций, которых придерживается семья.

  • Имя Евлампий имеет греческое происхождение. Его связывают со значением «светлый» или «сияющий».

  • Имя Амфилохий также происходит из греческого языка. Его точное толкование не является однозначным, но имя имеет древнее церковное происхождение.

  • Имя Феофил образовано от греческих слов, означающих «Бог» и «любить». Поэтому его обычно толкуют как «тот, кто любит Бога» или «друг Божий».

В народных представлениях людям, родившимся в этот день, приписывали любознательность, стремление к знаниям и разнообразные таланты. Считалось, что они легко учатся, стремятся развиваться и могут добиваться успеха в работе. Также существовало поверье, что таким людям везёт в финансовых делах. В то же время это народные представления, а не подтверждённые закономерности. Именины — это день памяти святого, в честь которого назвали человека. Поэтому тем, кто отмечает День ангела 10 октября, можно пожелать здоровья, душевного спокойствия, благополучия и сил для преодоления жизненных трудностей.

Читай нас в
Загружай наше приложение