13 октября православные верующие чтят память святых мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилы и его сестры Агатоники. Согласно новоюлианскому календарю Православной церкви Украины этот день посвящен их мужеству, вере и самопожертвованию во время гонений на христиан в Римской империи.

Святые Карп, Папила и Агатоника стали примером духовной стойкости, ведь не отреклись от своих убеждений, несмотря на жестокие испытания. В этот день верующие вспоминают их подвиг и обращаются к святым в молитвах, прося укрепления веры, мужества и Божьей поддержки.

Религиозные праздники и их история

День памяти святых мучеников Карпа, Папилы и Агатоники

13 октября Православная Церковь чтит память святых мучеников, пострадавших за христианскую веру в период гонений на христиан во II–III веках. Святой Карп был епископом в Фиатирах (Малая Азия) и ревностно проповедовал христианство, за что подвергся жестоким пыткам. Святой Папила был диаконом.

Вместе с Карпом он был схвачен и вынужден отречься от веры. Оба они остались непоколебимыми и приняли мученическую смерть. Святая Агатоника была благочестивой женщиной, сестрой Папилы. Она открыто поддерживала мучеников, вдохновляла их своей верой, а впоследствии сама исповедала Христа перед палачами и приняла казнь.

Молитвы дня

О, святые мученики, Карп, Папил и Агатоника! Вы, обретшие в своих страданиях вечную жизнь, молите Христа Бога за нас, грешных. Укрепите нас в вере, помогите нам преодолеть искушения этого мира, испросите для нас прощение наших грехов и дайте силу духа, чтобы мы могли достойно подражать вашей жизни и мужеству.

Аминь.

Народные поверья и приметы

Наши предки верили, что приметы этого дня, который в народе называли «Карпа и Папилы», могут предсказать, какой будет погода в дальнейшем:

Если 13 октября ветрено, то зима будет такой же — много признаков ветреной зимы.

Если идет дождь, погода пасмурная — осень будет затяжной.

На небе мало облаков — зима будет ветреной и холодной.

Холодно в этот день — зима наступит скоро.

Примета дня: В этот день было принято наводить порядок в банях и парильнях.

Чего нельзя делать

Не ссориться и не ругаться.

Не сплетничать и не обсуждать других.

Не желать кому-либо зла.

Не отказывать в помощи нуждающимся.

Не начинать серьезных дел без насущной необходимости.

Не быть жадным и не жалеть денег на добрые дела.

Церковный праздник 10 октября — традиции, приметы и запреты дня.

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