Церковный праздник 13 октября 2026 года: кого почитают верующие и какие традиции существуют
13 октября православные верующие чтят память святых мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилы и его сестры Агатоники. Согласно новоюлианскому календарю Православной церкви Украины этот день посвящен их мужеству, вере и самопожертвованию во время гонений на христиан в Римской империи.
Святые Карп, Папила и Агатоника стали примером духовной стойкости, ведь не отреклись от своих убеждений, несмотря на жестокие испытания. В этот день верующие вспоминают их подвиг и обращаются к святым в молитвах, прося укрепления веры, мужества и Божьей поддержки.
Религиозные праздники и их история
День памяти святых мучеников Карпа, Папилы и Агатоники
13 октября Православная Церковь чтит память святых мучеников, пострадавших за христианскую веру в период гонений на христиан во II–III веках. Святой Карп был епископом в Фиатирах (Малая Азия) и ревностно проповедовал христианство, за что подвергся жестоким пыткам. Святой Папила был диаконом.
Вместе с Карпом он был схвачен и вынужден отречься от веры. Оба они остались непоколебимыми и приняли мученическую смерть. Святая Агатоника была благочестивой женщиной, сестрой Папилы. Она открыто поддерживала мучеников, вдохновляла их своей верой, а впоследствии сама исповедала Христа перед палачами и приняла казнь.
Молитвы дня
О, святые мученики, Карп, Папил и Агатоника! Вы, обретшие в своих страданиях вечную жизнь, молите Христа Бога за нас, грешных. Укрепите нас в вере, помогите нам преодолеть искушения этого мира, испросите для нас прощение наших грехов и дайте силу духа, чтобы мы могли достойно подражать вашей жизни и мужеству.
Аминь.
Народные поверья и приметы
Наши предки верили, что приметы этого дня, который в народе называли «Карпа и Папилы», могут предсказать, какой будет погода в дальнейшем:
- Если 13 октября ветрено, то зима будет такой же — много признаков ветреной зимы.
- Если идет дождь, погода пасмурная — осень будет затяжной.
- На небе мало облаков — зима будет ветреной и холодной.
- Холодно в этот день — зима наступит скоро.
- Примета дня: В этот день было принято наводить порядок в банях и парильнях.
Чего нельзя делать
- Не ссориться и не ругаться.
- Не сплетничать и не обсуждать других.
- Не желать кому-либо зла.
- Не отказывать в помощи нуждающимся.
- Не начинать серьезных дел без насущной необходимости.
- Не быть жадным и не жалеть денег на добрые дела.
Церковный праздник 10 октября — традиции, приметы и запреты дня.