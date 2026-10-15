Церковный праздник 15 октября: молитвы, народные приметы и запреты

В четверг, 15 октября 2026 года, по новоюлианскому календарю Православная церковь Украины чтит память преподобного Евтимия Нового и священномученика Лукиана, пресвитера Антиохийского. Лукиан был известным богословом и основателем богословской школы, а Евтимий прославился монашеским подвигом на Афоне.

В народном календаре этот день связывали с приближением холодов и подготовкой к зиме. Считалось, что после 15 октября осень постепенно уступает место зимней погоде.

Какой церковный праздник отмечают 15 октября, кем были святые, о чём им молятся, а также какие народные приметы и запреты связаны с этим днём.

Религиозные праздники и их история

Лукиан Антиохийский жил в III–IV веках и был одним из известных богословов своего времени. В Антиохии он основал богословскую школу, которая приобрела широкую славу и подготовила многих церковных деятелей.

Лукиан тщательно работал над исправлением библейских текстов и занимался переводом Священного Писания с древнееврейского языка на греческий.

Во время правления императора Максимиана, в период гонений на христиан, Лукиан был схвачен и заключён в тюрьму. Он подвергался длительным пыткам, однако не отрекся от Христа и продолжал поддерживать других заключённых.

Около 312 года Лукиан умер от мучений и был прославлен Церковью как священномученик. Его память чтят как пример верности христианской вере и стойкости перед испытаниями.

Преподобный Евтимий Новый жил в IX веке в Византии и прославился подвижнической жизнью на Афоне. Он родился в знатной семье в Галатии, но ещё с юности стремился посвятить себя монашескому служению.

Оставив жену и дочь на попечение родных, Евтимий отправился на Олимп Вифинский, где принял монашеский постриг. Впоследствии он перебрался на Афон, где годами придерживался строгого образа жизни, посвящая время молитве, посту и ручному труду.

Евфимий основал несколько монастырских обителей на Афоне. Он был известен смирением и любовью к ближним. Даже в преклонном возрасте подвижник странствовал по Балканам и Малой Азии, проповедовал и укреплял монахов в вере.

Православная Церковь чтит Евтимия Нового как одного из выдающихся афонских подвижников.

В день памяти преподобного Евтимия Нового и священномученика Лукиана Антиохийского верующие обращаются к святым с молитвами об укреплении веры, стойкости в испытаниях, исцелении от болезней и защите семьи от зла.

В молитвах просят духовной поддержки, терпения и помощи в сложных жизненных обстоятельствах.

В народном календаре 15 октября считался днём, символизирующим приближение зимы. С ним связывали поговорку: «Евтимий на улице — зима во дворе».

Наши предки в этот день наводили порядок в домах, утепляли окна, проверяли запасы дров и готовили пчел к зимовке. Женщины собирались на совместные посиделки, где пряли лен, ткали и шили теплую одежду.

С погодой 15 октября связывали такие приметы:

Сильный ветер в день Лукиана — к холодной и снежной зиме.

Утренний туман — к теплой и сухой осени.

Первый снег — к раннему наступлению зимы.

День благоприятен для учебы и занятий наукой, ведь священномученик Лукиан был известным богословом.

Народные приметы являются частью традиционных представлений и не представляют собой научно подтвержденного прогноза погоды.

По народным поверьям, в этот день следует избегать ссор и уделять внимание полезным делам. С 15 октября связывали несколько традиционных запретов:

Не рекомендуется бездельничать и праздношагать — день советовали посвятить полезному труду.

Не стоит ругаться, сплетничать и ссориться , особенно с родными.

Согласно народным поверьям, не следует одалживать соседям деньги или вещи, поскольку считалось, что вместе с ними из дома может уйти благополучие.

Эти запреты относятся к народным обычаям и верованиям. Главный смысл дня — вспомнить духовный подвиг святых, сохранять доброжелательность и поддерживать близких.

15 октября 2026 года обладатели нескольких мужских и женских имен могут отмечать День ангела. По церковной традиции в этот день Православная Церковь Украины чтит святых Евфимия и Лукиана. Узнайте, кого стоит поздравить с именинами 15 октября, что означают эти имена и каково их происхождение.

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