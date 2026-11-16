Во вторник, 17 ноября 2026 года, православные христиане по церковному календарю ПЦУ чтят святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского, и преподобного Лазаря, иконописца. Оба святых внесли весомый вклад в историю христианства: Григорий прославился проповеднической деятельностью и духовной мудростью, а Лазарь подвергался гонениям за почитание святых икон.

Также в этот день продолжается Рождественский пост, которого верующие соблюдают в преддверии одного из величайших христианских праздников. Рассказываем о жизненном пути святых, именинах и традициях 17 ноября.

Кого чествуют 17 ноября

Главная фигура этого дня — святитель Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский, живший в III веке. Он родился в языческой семье в Малой Азии и получил хорошее образование. Во время учебы он познакомился с христианским учением и постепенно пришел к вере.

Особое влияние на его духовное становление оказал известный христианский учитель Ориген, у которого Григорий учился в Кесарии Палестинской. Впоследствии он вернулся на родину, посвятил себя служению Церкви и стал епископом Неокесарии.

Согласно церковному преданию, Григорий обладал даром чудотворения, благодаря которому и получил свою прозвище. Его проповеди и деятельность способствовали распространению христианства в регионе. Святитель также известен богословскими трудами, в частности изложением христианского вероучения о Святой Троице.

Также 17 ноября поминают преподобного Лазаря, иконописца из Константинополя. Он жил в IX веке, был монахом и посвятил себя написанию святых образов.

Во времена императора Феофила, поддерживавшего иконоборчество, Лазаря преследовали за создание икон. Его заключили в тюрьму и подвергли пыткам, пытаясь заставить отказаться от своего дела. Однако даже после освобождения он продолжил писать иконы. Согласно церковному преданию, важную роль в его спасении сыграла императрица Феодора. Память святого связана с защитой иконописи и почитанием святых образов.

Кто отмечает День ангела

17 ноября именины по новому церковному календарю отмечают Григорий, Лазарь, Михаил и Виктория.

Григорий — имя греческого происхождения, означающее «бдительный» или «не спящий». Оно получило распространение благодаря многим христианским святителям.

Лазарь — имя древнееврейского происхождения, которое толкуется как «Бог помог». В христианской традиции оно связано с библейскими образами и несколькими святыми.

Михаил – имя древнееврейского происхождения, означающее «кто как Бог». Оно связано с архангелом Михаилом и имеет давнюю историю в христианстве.

Виктория – имя латинского происхождения, которое переводится как «победа». Оно символизирует силу и несокрушимость.

В то же время личный День ангела зависит от того, в честь какого святого человека назвали во время крещения. Поэтому дата именины может отличаться от общего календарного дня.

Что принято делать в этот день

17 ноября верующие могут посетить храм, помолиться святителю Григорию Чудотворцу и попросить мудрости, духовной силы и помощи в сложных жизненных обстоятельствах.

К святителю традиционно обращаются с молитвами об исцелении, поддержке во время испытаний и укреплении веры. Память преподобного Лазаря напоминает о важности духовной стойкости, верности убеждениям и уважения к святыням.

Этот день также уместно посвятить добрым делам, заботе о близких и помощи тем, кто в ней нуждается.

Чего не стоит делать

Церковь не устанавливает отдельных бытовых запретов именно на 17 ноября. Уборка, стирка, приготовление пищи или работа не становятся грехом только потому, что приходятся на день памяти святого.

В то же время верующим советуют избегать ссор, обид, сплетен, зависти и злословия. Не стоит отказывать в помощи людям, оказавшимся в сложных обстоятельствах, или намеренно провоцировать конфликты.

Народные предостережения относительно запрета одалживать деньги, работать или выходить из дома не являются обязательными церковными правилами.

Народные приметы 17 ноября

В народном календаре середину ноября связывали с приближением зимних холодов. Люди наблюдали за небом, ветром и деревьями, пытаясь предсказать погоду на ближайшие недели.

Среди распространенных примет:

Якщо вранці з'явився іній, очікували морозної погоди.

Якщо небо затягнуло хмарами, вірили, що негода затримається.

Якщо дме сильний вітер, чекали на зміну погоди.

Якщо день видався ясним і морозним, за народними спостереженнями, зима могла бути холодною.

Эти приметы относятся к народному фольклору и не являются научным прогнозом погоды.

Рождественский пост 17 ноября

17 ноября продолжается Рождественский, или Филипповский, пост, который начался 15 ноября и завершится 24 декабря. В этот период верующие традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, следуя предписаниям церковного устава относительно питания.

Однако пост предполагает не только ограничения в еде, но и духовную подготовку к Рождеству: молитву, милосердие, примирение с близкими и добрые дела. Рождество Христово по новому церковному календарю будут отмечать 25 декабря.

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