По состоянию на 24 ноября 2026 года грамм золота в Украине стоит 5 189,83 грн, или около 115 долларов США. По сравнению с предыдущим днём стоимость драгоценного металла выросла на один доллар.

Динамика цен на золото

Цена на золото в Украине на конец ноября демонстрирует снижение по сравнению с большей частью октября. Это обусловлено падением мировых котировок на драгоценный металл, из-за чего октябрь показал один из худших результатов для золота за длительный период (падение на мировых рынках составило около 3,7%).

В октябре стоимость грамма чистого золота по курсу Национального банка Украины колебалась в диапазоне от 5 848,29 грн (минимум месяца 26 октября) до 6 066,59 грн (пик 14 октября).

В целом наблюдаются ежедневные колебания цен на золото в зависимости от курса валют и мировой цены за унцию.

По данным «Минфина», динамика цен на золото выглядит следующим образом:

После падения до самого низкого уровня за 14 месяцев 19 ноября золото начало дорожать: инвесторы воспользовались снижением цен и стали активнее покупать металл. Однако сильный доллар и ожидания повышения ставок в США сдерживают дальнейший рост его стоимости.

Если вы планируете покупать или продавать банковские металлы или изделия, уточняйте актуальные котировки, поскольку цены в коммерческих банках и ломбардах могут отличаться от официального курса НБУ. Золотые изделия в ломбардах оцениваются значительно дешевле рыночной стоимости металла.

Для золота 585 пробы цена в ломбардах Украины составляет от 1 605 до 2 120 грн за грамм, тогда как чистый металл 999 пробы оценивается до 5 800 грн за грамм.

Прогноз

Цены на золото движет спрос, который подогревается неопределенностью и геополитической турбулентностью. Дело в том, что банковские металлы, в частности золото, считаются безопасными активами, «тихими гаванями», в которых инвесторы пережидают нестабильные времена.

Девальвация гривны по отношению к доллару за последний год также повлияла на номинальный рост цены на золото в национальной валюте.

Несмотря на недавний рост, стоимость металла остается почти на пятую часть ниже уровней, фиксировавшихся до начала войны с Ираном. Напряженность в регионе остается высокой, ведь соглашения об открытии Ормузского пролива до сих пор не достигнуто, а нападения на нефтеперерабатывающую инфраструктуру возобновляют давление на рынок энергоносителей.

На фоне роста мировых цен на золото украинцы также активизировали операции с драгоценным металлом. В августе вырос спрос на золото, причем покупка физического металла стала самой крупной за последние пять месяцев:

чистый спрос на беспоставочное золото составил $1,74 млн, или около 399 тройских унций;

чистый спрос на физическое золото достиг $101 тыс., или около 23 тройских унций.

Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото.

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