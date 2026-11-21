В третьем квартале 2026 года стоимость жилья в Украине выросла на 21,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Больше всего подорожали квартиры в новостройках — на 23,6 %. В то же время цены на жилье на вторичном рынке выросли на 20,5%.

По данным Госстата, рост стоимости жилья наблюдался как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. При этом новые квартиры дорожали быстрее: разница между годовыми темпами роста цен на первичном и вторичном рынках составила 3,1 процентного пункта.

Как изменились цены на жилье за квартал

По сравнению со вторым кварталом 2026 года жилье в Украине подорожало еще на 2,7%.

Таким образом, рост цен на недвижимость продолжился и в июле–сентябре, хотя квартальный темп был существенно ниже годового.

Приведенные показатели отражают общую динамику цен на жилье в Украине. Они не означают, что стоимость квартир одинаково выросла во всех городах или сегментах рынка.

По данным исследования рынка новостроек, в 2026 году 83% потенциальных покупателей рассматривают возможность приобретения нового жилья для собственного проживания. Еще 17% планируют покупку недвижимости в качестве инвестиции.

Среди основных критериев выбора остаются безопасность, автономность дома и надежность застройщика.

При этом покупатели отдают предпочтение готовым квартирам или объектам с высокой степенью строительной готовности.

Об этом сообщается со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.

Цены на жилье в Украине за год выросли на 17,2% — Госстат.

Цены на жилье в Перте за три месяца снизились на 5,7% — ABC News Australia

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