Цены на топливо в Украине 12 октября: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

По состоянию на 12 октября 2026 года крупнейшие сети автозаправочных станций Украины обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, а дизельного топлива — 99,43 грн за литр. Часть операторов пересмотрела цены, тогда как KLO, WOG, ОККО, SOCAR и UPG оставили их без изменений.

По сравнению с предыдущим днем в сети «БРСМ-Нафта» автогаз подешевел на 19 копеек за литр. В то же время бензин А-95 и дизельное топливо в этой сети подорожали — до 1 грн за литр.

В «Укрнафте» также зафиксировали повышение стоимости отдельных видов топлива. Автогаз и бензин А-92 подорожали на 1 грн за литр, а бензин А-95+ — на 3 грн за литр.

Другие крупные сети — KLO, WOG, ОККО, SOCAR и UPG — сохранили прежние цены.

Согласно данным материала, самое дорогое топливо предлагают на АЗС сетей ОККО, WOG и SOCAR. Более низкие цены традиционно сохраняются в сетях «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

После снижения цен в начале лета украинский рынок в конце июля столкнулся с резким повышением цен на бензин и дизельное топливо. В августе рост стоимости сменился стабилизацией, а оптовые цены на дизельное топливо начали снижаться.

Однако розничные цены на автозаправках не всегда меняются одновременно с оптовыми. Эксперты объясняют это временной задержкой между закупкой топлива и его продажей конечным потребителям.

«Цены растут быстро, а снижаются значительно медленнее», — пояснял эксперт Михаил Гончар.

Украина в значительной степени зависит от импортных нефтепродуктов, поэтому стоимость топлива на украинских АЗС зависит от ситуации на европейском рынке.

На конечную цену влияют:

стоимость закупки нефтепродуктов ;

логистические расходы и маршруты доставки;

курс валют;

объемы запасов и потребительский спрос;

ситуация с безопасностью и состояние транспортной инфраструктуры.

Дополнительным фактором являются российские удары по портовой инфраструктуре. Из-за повреждений и рисков для морских перевозок часть поставок приходится перенаправлять на сухопутные маршруты, что увеличивает расходы на доставку.

Российские удары по топливной инфраструктуре создают дополнительные риски для стабильной работы украинских автозаправочных станций.

По данным немецкого издания Der Spiegel, с апреля было атаковано более 200 украинских АЗС. Крупные сети восстанавливают поврежденные объекты, и, по приведенным оценкам, эти атаки пока не привели к общенациональному дефициту топлива.

Эксперт Сергей Куюн объяснял, что российские удары преследуют несколько целей.

«За этим стоят две основные цели — посеять террор и сломить дух сопротивления среди простых людей, а вторая — пропаганда», — отмечал он.

Несмотря на колебания цен и риски для инфраструктуры, эксперты пока не оценивают ситуацию как полномасштабный топливный кризис. Топлива на украинском рынке достаточно, хотя локальные проблемы с поставками могут возникать, в частности в прифронтовых регионах.

Эксперт Геннадий Рябцев подчеркнул, что трудности с доставкой не обязательно свидетельствуют об общем дефиците.

«Кризис — это когда нефтепродуктов не хватает и неоткуда их взять. Сейчас есть определенные проблемы с поставками в прифронтовые регионы, но эти проблемы можно решить», — отмечал Рябцев.

По состоянию на воскресенье, 11 октября 2026 года, украинские сети АЗС не меняли цены на бензин, дизельное топливо и автогаз. Самые высокие цены на топливо, согласно приведенным данным, сохраняются в сетях OKKO, WOG и Socar.

9 октября на украинских АЗС изменилась стоимость автогаза, тогда как цены на бензин и дизельное топливо в ведущих премиальных сетях в основном остались стабильными. В то же время отдельные операторы снизили цены на некоторые виды топлива.

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты. В то же время в розничных торговых сетях ценники существенно различаются в зависимости от вида продукции, региона и наличия специальных акционных предложений.

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