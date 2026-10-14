Цены на топливо в Украине 14 октября: большинство сетей обновили цены на бензин и газ
По состоянию на 14 октября 2026 года крупнейшие сети АЗС Украины изменили цены на топливо. В сетях, включенных в обзор, средняя стоимость бензина А-95 составляет около 90,34 грн за литр, а дизельного топлива — 99,43 грн за литр.
По сравнению с предыдущим днем в некоторых сетях зафиксировали подорожание топлива. В частности, в WOG дизельное топливо и ДП+ подорожали на 1 грн за литр.
Также изменилась стоимость автогаза:
- «БРСМ-Нафта» — подорожание на 30 копеек за литр;
- «Укрнафта» — подорожание на 1 грн за литр;
- KLO — подорожание на 1,3 грн за литр.
Самые высокие цены на топливо традиционно предлагают сети ОККО, WOG и Socar. В то же время относительно дешевле заправиться можно на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».
После снижения цен в начале лета в конце июля украинский рынок столкнулся с резким ростом цен на бензин и дизельное топливо. В августе ситуация стабилизировалась, а оптовые цены на дизельное топливо начали снижаться.
Однако розничные цены на АЗС не всегда меняются одновременно с оптовыми. Эксперты объясняют это особенностями формирования стоимости топлива и запоздалой реакцией розничного рынка.
«Цены растут быстро, а снижаются значительно медленнее», — пояснял эксперт Михаил Гончар.
Поскольку Украина в значительной степени зависит от импортных нефтепродуктов, стоимость топлива на украинских АЗС зависит прежде всего от ситуации на европейском рынке.
На конечную цену также влияют закупочная стоимость, логистика, валютный курс, запасы и спрос. Дополнительным фактором являются российские удары по портовой инфраструктуре, из-за которых часть морских поставок приходится заменять сухопутными маршрутами, что увеличивает расходы на доставку.
Россия систематически атакует украинскую топливную инфраструктуру. По данным немецкого издания Der Spiegel, с апреля было атаковано более 200 украинских автозаправочных станций.
Крупные сети восстанавливают поврежденные объекты. Несмотря на удары, они пока не привели к общенациональному дефициту топлива.
Эксперт Сергей Куюн объяснял, что российские атаки преследуют несколько целей:
«За этим стоят две основные цели — посеять террор и сломить дух сопротивления среди простых людей, а вторая — пропаганда».
Эксперты пока не считают ситуацию полноценным топливным кризисом. Топлива на украинском рынке достаточно, хотя проблемы с поставками могут возникать локально, особенно в прифронтовых регионах.
По словам эксперта Геннадия Рябцева, дефицит и трудности с доставкой не следует отождествлять.
«Кризис — это когда нефтепродуктов не хватает и неоткуда их взять. Сейчас есть определенные проблемы с поставками в прифронтовые регионы, но эти проблемы можно решить», — отмечал Рябцев.
Таким образом, по состоянию на 14 октября 2026 года украинский рынок топлива продолжает работать без общенационального дефицита, однако цены в отдельных сетях растут. На стоимость топлива и в дальнейшем будут влиять ситуация на европейском рынке, логистические расходы и риски безопасности.
По состоянию на 12 октября 2026 года крупнейшие сети автозаправочных станций Украины обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, а дизельного топлива — 99,43 грн за литр. Часть операторов пересмотрела цены, тогда как KLO, WOG, ОККО, SOCAR и UPG оставили их без изменений.
По состоянию на воскресенье, 11 октября 2026 года, украинские сети АЗС не меняли цены на бензин, дизельное топливо и автогаз. Самые высокие цены на топливо, согласно приведенным данным, сохраняются в сетях OKKO, WOG и Socar.
9 октября на украинских АЗС изменилась стоимость автогаза, тогда как цены на бензин и дизельное топливо в ведущих премиальных сетях в основном остались стабильными. В то же время отдельные операторы снизили цены на некоторые виды топлива.
Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.
Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.
В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты. В то же время в розничных торговых сетях ценники существенно различаются в зависимости от вида продукции, региона и наличия специальных акционных предложений.