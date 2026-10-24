Цены на топливо в Украине 24 октября: автогаз подорожал на WOG, OKKO и других АЗС

В субботу, 24 октября, на украинских АЗС выросли цены на автогаз, тогда как стоимость бензина и дизельного топлива осталась без изменений. Наибольшее подорожание автогаза зафиксировали в сетях WOG и OKKO.

Автогаз подорожал почти во всех крупных сетях АЗС. В частности, на заправках WOG его стоимость выросла на 1,90 грн за литр — до 56,90 грн. В OKKO цена повысилась на 1,60 грн — до 56,50 грн за литр.

В сетях «Укрнафта» и UPG автогаз подорожал на 1 грн за литр. Теперь он стоит 51,90 грн и 53,90 грн соответственно. В то же время SOCAR оставила стоимость газа на прежнем уровне — 54,90 грн за литр.

Цены на бензин и дизельное топливо во всех указанных сетях не изменились по сравнению с предыдущим днем.

Сколько стоит топливо на АЗС 24 октября

OKKO

Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л .

Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л .

Бензин А-95 Евро — 92,90 грн/л .

Дизель Pulls — 108,90 грн/л .

Дизельное топливо «Евро» — 105,90 грн/л .

Автогаз — 56,50 грн/л (+1,60 грн).

WOG

Бензин 100 — 102,90 грн/л .

Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л .

Бензин 95 Евро — 92,90 грн/л .

Дизель Mustang — 108,90 грн/л .

Дизель Евро-5 — 105,90 грн/л .

Автогаз — 56,90 грн/л (+1,90 грн).

SOCAR

Бензин NANO 100 — 104 грн/л .

Бензин NANO 95 — 97,90 грн/л .

Бензин А-95 — 94,90 грн/л .

Дизель NANO Extro — 109 грн/л .

Дизельное топливо NANO — 106 грн/л .

Автогаз — 54,90 грн/л (без изменений).

«Укрнафта»

Бензин 95 Energy — 91,90 грн/л .

Бензин А-95 — 88,90 грн/л .

Бензин А-92 — 86,90 грн/л .

Дизель Energy — 103,90 грн/л .

Дизельное топливо — 101,90 грн/л .

Автогаз — 51,90 грн/л (+1 грн).

UPG

Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л .

Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л .

Бензин А-95 — 89,90 грн/л .

Дизель upgDIESEL — 104,90 грн/л .

Дизельное топливо EURO DIESEL — 102,90 грн/л .

Автогаз — 53,90 грн/л (+1 грн).

Итак, 24 октября самый дорогой автогаз среди перечисленных сетей продается на WOG — по 56,90 грн за литр, а самый дешевый — на «Укрнафте», по 51,90 грн. Цены на бензин и дизель в указанных сетях остались стабильными.

По состоянию на 22 октября 2026 года крупнейшие сети АЗС Украины изменили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 90,60 грн за литр, а дизельного топлива — 104,28 грн за литр, тогда как на отдельных заправках дизель стоит до 109 грн.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты.



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