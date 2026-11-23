Временная следственная комиссия парламента проголосовала за принудительный привод бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Исполнение этого решения поручили Национальной полиции.

По словам членов комиссии, Федоров трижды проигнорировал приглашения на заседания ВСК.

«Наша комиссия сегодня приняла решение о применении процедуры привода в отношении гражданина Федорова Михаила Альбертовича, который, к сожалению, трижды проигнорировал приглашения на заседания комиссии. За это проголосовали восемь из 14 членов временной следственной комиссии», — сообщили во время заседания.

Национальная полиция должна обеспечить принудительную доставку экс-министра на заседание парламентской комиссии в установленный срок. Временная следственная комиссия приняла такое решение после того, как министр трижды проигнорировал приглашения на заседания. Стоит отметить, что следующее заседание назначено на 25 ноября, вероятно, именно на него и должны доставить Михаила Федорова.

Об этом сообщает корреспондент «Главкома» с заседания временной следственной комиссии.

Напомним, Федоров уехал в Португалию вместо участия в заседании парламентской ВСК.

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Добавим, что компания «Кальмиус», которую журналисты связывают с бизнес-окружением главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Ивана Федорова, получила государственные подряды на 2,14 млрд грн после его назначения на должность.

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