В 2026 году приговоры за совершение военных преступлений были вынесены 84 лицам, в том числе 54 российским военнослужащим и 8 командирам. Еще 261 лицу было предъявлено подозрение. Всего в Украине зарегистрировано более 266 тысяч военных преступлений, осуждено 317 человек.

По данным Антона Ковальского, с начала года подтверждена гибель 2960 гражданских лиц, в том числе 87 детей. Еще 16 316 мирных жителей получили ранения, в том числе 668 детей.

С начала полномасштабного вторжения подтверждена гибель 19 349 гражданских лиц, в том числе 762 ребенка. Более 55 тысяч человек получили ранения, а свыше 19 тысяч украинских детей были принудительно перемещены Россией.

Ковальский подчеркнул, что расследование военных преступлений должно продолжаться еще во время войны. Среди основных задач — документирование новых преступлений, передача дел в суд, защита потерпевших и свидетелей, а также привлечение виновных к ответственности.

Также Украина продолжит сотрудничество с международными партнерами, Международным уголовным судом, Евроюстом и Европолом. Среди приоритетов — цифровизация анализа доказательств, создание реестра потерпевших и поддержка создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Источник: Антон Ковальский.

Правительство Финляндии поддержало создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а также Международной компенсационной комиссии для Украины. Соответствующие предложения уже переданы на рассмотрение финского парламента.

Правительство Нидерландов приняло решение разместить на своей территории не только подготовительные этапы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, но и обеспечить его полноценную оперативную деятельность.

15 мая 37 государств подписали расширенное частичное соглашение о создании руководящего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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