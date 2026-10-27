В Боярке Киевской области заключили договор на дополнительные работы по строительству укрытия для 500 учеников на сумму 42,71 млн грн. Заказчиком выступило управление капитального строительства городского совета, подрядчиком — ООО «Смарт универсал групп».

Ранее, в июне 2025 года, компания получила подряд на 118 млн грн. Впоследствии стоимость основного договора снизили до 85,68 млн грн. По данным системы Prozorro, по состоянию на октябрь 2026 года за выполненные работы уже выплатили 65,93 млн грн.

Журналисты «Наших денег» обратили внимание на возможное завышение стоимости отдельных материалов в новой смете. В частности, гидроизоляционную ленту Sika Dilatec E-220 заложили по цене 3831 грн за метр, тогда как в магазинах её предлагают по цене 2196–2663 грн.

Герметичный клапан ГК-600 оценили в 363 635 грн за единицу, тогда как на сайте производителя его цена составляла 113 330 грн. Также журналисты обнаружили различия в стоимости металлических балок и вентиляционных воздуховодов.

По оценке издания, только по нескольким проверенным позициям потенциальная переплата может составить около 2 млн грн. В то же время окончательный размер возможных переплат требует дополнительной проверки с учетом характеристик материалов и условий поставки.

Дополнительные работы планируется завершить до конца 2027 года. Из общей суммы 32 млн грн предусмотрено на 2026 год, ещё 10,71 млн грн — на апрель 2027 года. Финансирование будет осуществляться, в частности, в рамках программы Ukraine Facility.

Источник: «Наши деньги»

Управление образования Днепровской районной в Киеве государственной администрации заказало ООО «Смарт Универсал Групп» завершение строительства школьного укрытия на проспекте Мира, 11. Стоимость нового договора составляет 129,51 млн грн, а общие расходы на сооружение, рассчитанное на 741 человека, достигнут примерно 289,89 млн грн.

Кроме того, директора и бывшую должностную лицо государственного детского санатория в Одесской области обвиняют в злоупотреблении служебным положением при закупке почти 250 тонн каменного угля. По данным следствия, топливо было приобретено по завышенной цене, что нанесло государственному учреждению ущерб в размере более 1 млн грн.

Ранее правоохранители раскрыли схему продажи гуманитарных автомобилей вместо их передачи ВСУ.

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