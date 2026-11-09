В Броварах неизвестные повредили 39 могил, полиция расследует случай осквернения кладбища

В Броварах Киевской области правоохранители расследуют обстоятельства повреждения надгробных памятников и погребальной атрибутики на одном из местных кладбищ. Повреждениям подверглись 39 мест захоронения.

На днях в Броварское районное управление полиции поступило сообщение о повреждении памятников и других элементов на кладбище.

По предварительным данным, инцидент произошел в начале ноября. Неизвестные повредили надгробные памятники и атрибутику на 39 местах захоронений.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время правоохранители проводят следственные и розыскные мероприятия, устанавливают все обстоятельства правонарушения и лиц, причастных к повреждению могил.

По факту осквернения могил возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

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