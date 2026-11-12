В Черкассах возле железнодорожного вокзала обнаружили тело убитой женщины

В Черкассах правоохранительные органы расследуют умышленное убийство местной жительницы, тело которой обнаружили 10 ноября недалеко от железнодорожного вокзала. Полиция устанавливает обстоятельства преступления и разыскивает лицо, которое может быть причастно к смерти женщины.

Сообщение об обнаружении тела со следами насильственной смерти поступило в полицию 10 ноября.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции, оперативники уголовного розыска, кинологи и сотрудники отдела криминального анализа.

Личность погибшей установили в ходе первоочередных следственных действий. Ею оказалась жительница Черкасс.

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства. Кроме того, следователи проверили круг знакомых погибшей и изучили записи с камер видеонаблюдения.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские устанавливают местонахождение лица, которое может быть причастно к преступлению, чтобы задержать его.

Об этом сообщила полиция Черкасской области.

Напомним, правоохранители Закарпатской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным в селе Богдан Раховского района. Основанием для расследования стала обнаруженная в социальных сетях видеозапись, на которой запечатлено избиение собаки до смерти.

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