В Чернигове в день своего рождения скончался самый пожилой байкер Украины Николай Филатов

14 ноября в Чернигове скончался Николай Филатов, известный под прозвищем Иванич, которого считали самым пожилым байкером Украины. Ему исполнилось 78 лет, сообщила певица Елена Михайлова в комментарии «Суспильному».

По словам Елены Михайловой, мужчина уже несколько дней находился в больнице с инсультом.

Во время закрытия мотосезона в октябре 2026 года Николай Филатов говорил, что любит дорогу, дорога — это его жизнь.

«Это первый раз с начала военных действий, когда мы собрались и выехали. Так что действительно есть настроение, есть желание, встретил друзей, тех, кто остался. Многих уже нет, но всё равно приятно. Молодёжь подрастает, присоединяются новые люди. Поэтому главное, что мотодвижение в Украине не замирает, как говорится, а развивается», — рассказал он тогда.

Источник: Суспильне

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