Самая дорогая аренда среди условно более безопасных городов Украины — в Ужгороде. Медианная стоимость однокомнатной квартиры там составляет 31,5 тыс. грн в месяц.

В Черновцах аренда стоит 27 тыс. грн, в Ивано-Франковске — 25 тыс. грн, во Львове — 22,5 тыс. грн, а в Виннице — 22 тыс. грн.

В то же время в Черновцах аренда уходит на 120% медианной зарплаты, а в Ужгороде — на 105%. То есть в этих городах стоимость жилья превышает типичный месячный заработок.

Меньше всего на аренду тратят в Ровно — 53% зарплаты, Черкассах — 54% и Хмельницком — 65%. Там однокомнатные квартиры стоят 13–16 тыс. грн в месяц.

Источник: DIM.RIA

Рынок аренды жилья на западе Украины вступает в холодный сезон с высоким спросом и ростом цен. Наиболее заметно это проявляется в Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске, где предложение не успевает за количеством желающих арендовать жилье.

Бессарабский рынок в центре Киева после масштабной реконструкции столкнулся с оттоком части предпринимателей и заведений общественного питания. Продавцы связывают ситуацию с изменением концепции, ассортимента, ростом цен и, как следствие, уменьшением количества посетителей.

В Финляндии цены на жилье и арендная плата одновременно снижаются. Экономист Югана Бротерус связывает эту динамику с особенно медленным ростом числа домохозяйств по сравнению с предложением жилья.

Читай нас в