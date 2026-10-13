В Черновцах будут судить бывшую чиновницу за незаконную регистрацию недвижимости

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшей государственной регистраторши, которой инкриминируется несанкционированное изменение информации в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

По данным следствия, в 2020 году обвиняемая без законных оснований зарегистрировала право собственности на объект незавершенного строительства в Черновцах на участке, ранее переданном предприятию исключительно под летнюю площадку.

Это позволило компании оформить аренду коммунальной земли в обход обязательных аукционных процедур. Кроме того, чиновница незаконно оформила право собственности на нежилое здание вместо временного сооружения (киоска), что позволило частным лицам пользоваться коммунальным имуществом без надлежащих оснований. Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.

Источник: Черновицкая окружная прокуратура.

Детективы Бюро экономической безопасности направили в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, которых обвиняют в растрате около 14,5 млн грн ($350 тыс.) бюджетных средств при закупке ограждений для инженерных сооружений в Запорожской области.

В Киеве перед судом предстанет бывший начальник управления образования Соломенской РГА из-за закупки электроэнергии для учебных заведений с убытками на сумму более 5,4 миллиона гривен. Досудебное расследование по делу завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

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