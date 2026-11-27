В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике фотоловушка запечатлела волка, который передвигался по лесу в одиночку. Исследователи предполагают, что животное может быть одиночкой или отправилось на охоту, чтобы прокормить семью.

Об этом сообщили специалисты заповедника, обнародовав снимок с фотоловушки.

По словам исследователей, не все волки живут в стаях — некоторые ведут одиночный образ жизни. В то же время зафиксированное животное может быть отцом, который ищет пищу для волчицы и волчат.

В заповеднике пояснили, что осенью молодые волки постепенно приобщаются к кочевой жизни стаи и учатся охотиться. Они тренируются преследовать добычу, исследуют территорию и всё больше времени проводят со взрослыми особями.

В этот период волки также готовятся к зиме: набирают физическую форму, отращивают густой подшерсток и обучают молодняк навыкам, необходимым для выживания в холодное время года. Из-за сокращения светового дня их активность чаще приходится на сумерки и ночь.

Источник: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

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