В Чернобыльском заповеднике обнаружили гриб, который помогает восстанавливать леса после пожаров

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнаружили пиронему — необычный гриб, который появляется на пепелищах и участвует в восстановлении лесных экосистем. В отличие от большинства знакомых грибов, у него нет ножки и шляпки, а его плодовые тела напоминают маленькие яркие чашечки.

После пожара лес часто выглядит как мертвая территория: деревья обуглены, растительность уничтожена, а земля покрыта пеплом. Однако даже в таких условиях естественные процессы восстановления постепенно запускаются.

Одними из первых организмов, которые могут появляться на пожарищах, являются грибы пиронемы. Этот вид приспособлен к жизни в условиях, возникающих после пожаров.

Для пиронемы огонь является не только разрушительным фактором, но и условием, способствующим её развитию. Её споры способны выдерживать неблагоприятные условия, а тепло и изменения химического состава почвы после горения создают благоприятную среду для прорастания.

Пиронема существенно отличается от привычных грибов с ножкой и шляпкой. Её плодовые тела небольшие, чашеобразные, розового, оранжевого или красновато-оранжевого цвета.

В заповеднике пояснили, что эти грибы могут срастаться между собой и образовывать на обгоревшей почве сплошные пятна или коркообразные скопления.

«Пиронема не похожа на привычные нам грибы с ножкой и шляпкой. Ее плодовые тела крошечные, чашеобразные, розовые, оранжевые или красновато-оранжевые. Они могут срастаться между собой, образуя на обгоревшей почве сплошные пятна или коркообразные скопления. На фоне черного угля такая яркая окраска особенно заметна», — отмечают исследователи.

Специалисты подчеркивают, что восстановление леса начинается задолго до появления первых зеленых ростков. Его ранние признаки иногда можно заметить прямо под ногами — на земле, которая еще сохраняет следы пожара.

Появление пиронемы на пожарище — один из примеров того, как природа постепенно восстанавливается даже после значительных разрушений.

Об этом рассказали специалисты заповедника.

Ранее в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике ученые зафиксировали редкие виды рыб, занесенные в Красную книгу Украины. Среди них — вьяз и ерш-носарь. Исследования проводились на реках Припять и Уж.

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике в сентябре можно было встретить много угрей. Змеи покидают свои укрытия, чтобы погреться на солнце, поохотиться и набраться сил перед наступлением холодов.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали одичавших коров, которые поселились на территории бывшей фермы. Как рассказали представители заповедника, животные свободно передвигаются по его территории, самостоятельно находят пищу и воду, держатся вместе и сами выбирают места для отдыха.

Читай нас в