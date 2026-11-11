В декларации Татьяны Крупы обнаружили новые скрытые доходы на сотни миллионов гривен

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) завершило полную проверку декларации за 2024 год бывшей руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. По результатам проверки были выявлены недостоверные сведения на сумму свыше 19,8 млн грн, а также признаки незаконного обогащения на сумму свыше 235,9 млн грн.

Согласно документу, проверка длилась с 30 апреля по 15 октября 2026 года. Она охватывала сведения о доходах, денежных активах, имуществе и финансовых операциях Крупы и членов ее семьи.

Одним из выявленных нарушений стало декларирование недостоверной информации о стоимости часов Rolex. В декларации Крупа указала, что право собственности на них было приобретено 1 июня 2024 года, а стоимость составляла 405 тыс. грн.

Однако по результатам судебной товароведческой экспертизы рыночная стоимость часов на дату приобретения была оценена в 1,28 млн грн. В то же время НАЗК выявило несоответствия в сведениях о доходах Крупы и ее мужа. В частности, агентство установило расхождения между задекларированными суммами и информацией, полученной от банковских учреждений и налоговых органов.

Особое внимание проверяющие уделили денежным активам супругов. По данным НАЗК, в декларации были указаны средства, фактические остатки которых не соответствовали данным финансовых учреждений. Агентство также проверило происхождение значительных сумм наличных и финансовые операции, связанные с приобретением имущества.

В частности, проверка установила, что по состоянию на конец 2024 года Крупа и ее супруг имели денежные активы, происхождение части которых не было подтверждено законными доходами.

По выводам НАЗК, в декларации за 2024 год выявлены недостоверные сведения на общую сумму 19,9 млн грн. Агентство отметило, что установленные расхождения превышают порог уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

Кроме того, НАЗК установило признаки незаконного обогащения на сумму 235,9 млн грн. В документе указано, что соответствующие активы превышали законные доходы Крупы и ее мужа.

В ходе анализа агентство учло сведения о денежных активах, доходах, банковских операциях и приобретении имущества. В частности, проверялись обстоятельства приобретения автомобиля Porsche Cayenne 2024 года выпуска, а также значительные суммы наличных, фигурировавшие в финансовых операциях супругов.

НАЗК также установило, что в декларации были отражены не все сведения об отдельных финансовых операциях и денежных активах. В то же время по результатам проверки агентство не выявило признаков необоснованности активов в рамках отдельной процедуры, предусмотренной законодательством.

В итоге НАЗК пришло к выводу о наличии в декларации Крупы признаков правонарушений, предусмотренных статьей 366-2 Уголовного кодекса Украины, касающейся декларирования недостоверной информации, и статьей 368-5 УК Украины о незаконном обогащении.

В то же время выводы НАЗК не являются судебным решением о виновности лица. Окончательную правовую оценку установленным обстоятельствам должны дать уполномоченные правоохранительные органы и суд.

В справке также указано, что агентство должно принять меры для получения объяснений от лица, подающего декларацию, относительно выявленных недостоверных сведений, а результаты проверки подлежат обнародованию на официальном веб-сайте НАЗК.

Об этом сообщается со ссылкой на справку НАЗК от 23 октября 2026 года. Дополнительная информация в декларации.

Напомним, что начался суд над символом коррупции в МСЭК, приговор ожидает Татьяна Крупа.

Бывшая глава Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа, которую подозревают в незаконном обогащении, подала декларацию за 2025 год. Несмотря на то, что она находится под следствием и резонанс вокруг дела, в документе отражен дальнейший рост состояния её семьи.

Крупа может свободно передвигаться по стране — суд продлил ей свободу на два месяца.

Скандальная бывшая глава МСЭК Хмельницкой области Крупа задекларировала миллионы наличными.

Читай нас в