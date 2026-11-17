Правоохранители уличили директора коммунального предприятия «Волынский областной центр службы крови» Юрия Кременца в вымогательстве взяток у подчиненных.

По данным следствия, чиновник обязал сотрудников возвращать ему часть начисленных премий за август и сентябрь 2026 года, угрожая в случае отказа полностью лишить их дополнительных выплат в будущем. В течение августа–октября правоохранители зафиксировали факты получения злоумышленником 250 тысяч гривен неправомерной выгоды.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства руководителя предприятия следователи обнаружили и изъяли крупные суммы наличных в различной валюте: 210 тысяч долларов США, 240 тысяч евро и 850 тысяч гривен, что в совокупности составляет более 22 миллионов гривен. По ходатайству прокуратуры суд наложил арест на изъятые средства.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством), что предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 240 грн и отстранил от занимаемой должности.

Источник: СБУ и прокуратура Волынской области.

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