В детской больнице в Боярке выявили нарушения после жалоб родителей на условия лечения

В Киевской областной детской больнице в Боярке провели служебную проверку после жалоб родителей пациентов на ненадлежащие условия пребывания, грязь и отсутствие необходимых лекарств. По ее результатам в медучреждении выявили нарушения стандартов оказания медицинской помощи.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской областной военной администрации в ответ на запрос «УП. Жизнь», отдельным сотрудникам больницы вынесли выговоры.

Поводом для огласки стал случай, о котором в конце октября рассказал музыкант и ветеран Святослав Бойко. Его годовалая дочь Катруся попала в больницу в Боярке с ожогами после того, как опрокинула на себя чайник с кипятком.

На месте выяснилось, что в учреждении нет горячей воды, перевязочных противоожоговых материалов, а также лекарств — мазей, нурофена или парацетамола. Кроме того, неудовлетворительными были условия в палате: помещение было грязным, а стены — ободранными.

Отец заявлял, что медики просили хозяйственные товары (стиральный порошок, моющее средство, мочалки, спирт, хлоргексидин и резиновые перчатки) или 200 гривен «благотворительного взноса». Также ребенку пришлось долго ждать осмотра и перевязки, а во время процедуры, по его словам, медсестра порезала дочери кожу ножницами.

В комментарии для «УП. Жизнь» Святослав рассказал, что сейчас его дочь находится в Киевской городской детской клинической больнице №1. Девочка продолжает лечение и обеспечена всеми необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.

Что выявили в ходе мониторинга?

23 октября в медицинское учреждение прибыли представители Департамента здравоохранения Киевской ОГА и Министерства здравоохранения. Они осмотрели отделение, проверили медицинскую документацию, наличие лекарств и медицинских изделий, а также пообщались с родителями других пациентов и медперсоналом.

Специалисты обнаружили, что в истории болезни девочки отсутствовало документальное подтверждение проведения некоторых лабораторных исследований, предусмотренных стандартом медицинской помощи при ожогах. Речь идет об определении электролитов, биохимических показателей крови, уровня глюкозы и общем анализе мочи.

Кроме того, внутренний контроль качества медицинской помощи, который больница провела 26 октября, выявил несоответствие локальному клиническому маршруту пациента № 41 в части проведения биохимического исследования крови и общего анализа мочи.

В то же время в Департаменте подчеркнули, что предоставленных документов недостаточно, чтобы однозначно установить, сколько именно ребенок ждал первичного осмотра врача и действительно ли ей повредили кожу во время перевязки.

Также во время мониторингового визита медсестра, оформлявшая пациентку, подтвердила, что родителям предлагали оказать благотворительную помощь — хозяйственными товарами или деньгами в размере 200 гривен.

В Департаменте сообщили, что по данному факту больница провела служебное расследование и приняла меры реагирования. В частности, 21 октября в учреждении утвердили положение о благотворительной помощи.

В ответе также отметили, что у больницы есть утвержденный перечень платных медицинских услуг и их стоимость. Для расчетов за такие услуги в учреждении имеется платежный терминал и QR-код.

По информации больницы, по состоянию на 23 октября в учреждении имелись препараты для обезболивания, инфузионной терапии, антисептики, специализированные раневые покрытия, противоожоговые гелевые повязки и другие необходимые медицинские изделия.

В ходе проверки в хирургическом отделении также были обнаружены детские формы обезболивающих препаратов, инфузионные растворы и перевязочные материалы, об отсутствии которых сообщал отец девочки.

Однако в Департаменте отметили: наличие этих средств во время мониторингового визита не доказывает, что они были доступны медикам непосредственно во время лечения ребенка 20–21 октября.

В ходе мониторинга также было установлено, что часть помещений больницы нуждается в ремонте и улучшении условий пребывания детей и взрослых, ухаживающих за ними.

В учреждении продолжаются ремонтные работы, в частности в хирургическом и педиатрическом отделениях. В связи с этим часть хирургических коек временно перенесли в помещения педиатрического отделения.

Что касается горячей воды в больнице, то сообщили, что её подачу на сутки приостанавливали из-за технических работ в ходе перехода котельной с альтернативного топлива на природный газ. После завершения работ водоснабжение восстановили.

Медицинским работникам вынесли выговор

26 октября состоялось внеочередное заседание медицинского совета больницы, на котором рассмотрели результаты служебного расследования и объяснения медицинских работников.

По его итогам отдельных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности — им вынесли выговоры. Соответствующее решение утвердили приказом генерального директора больницы.

Также медицинский совет рекомендовал ввести еженедельные административные обходы хирургического отделения, чтобы усилить контроль за качеством помощи во время стационарного лечения.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской областной военной администрации в ответ на запрос «УП. Жизнь».

Скандал в детской больнице Боярки после лечения годовалого ребенка: комментарии Минздрава и Верховной Рады.

Напомним, больницы Киева будут обеспечены резервными источниками тепла, света и воды.

В Одессе в результате удара РФ повреждена больница.

В оккупированных Олешках в больнице остались всего четыре медика.

Читай нас в