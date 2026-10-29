В Днепре 30 октября объявлен Днём траура в память о погибших в результате российских атак

30 октября в Днепре объявлен день траура в память о погибших 29 октября в результате атаки беспилотника на вокзал, а также в память о всех жертвах российских атак в октябре.

Соответствующее распоряжение издал мэр Днепра Борис Филатов. Жертвами утреннего удара РФ по железнодорожному вокзалу стали 14 человек, ещё девять человек погибли в результате вражеских атак в течение последнего месяца. В городских больницах сейчас находятся раненые, перенесшие сложные операции.

Согласно распоряжению, в день траура в Днепре будут приспущены флаги, а предприятиям и учреждениям рекомендовано присоединиться к чествованию памяти и вывесить на зданиях государственные флаги с черными лентами.

Российские войска нанесли прицельный удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу. Вражеский дрон попал непосредственно в одну из платформ, где находился пригородный электропоезд № 866 «Днепр — Запорожье» и стояли люди. В результате атаки погибли 14 мирных жителей, ещё более 10 получили ранения, многие из них находятся в тяжёлом состоянии.

Источник: мэр Днепра Борис Филатов.

Напомним, 29 октября оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре.

«Укрзализныця» уточнила обстоятельства российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и пострадали гражданские пассажиры. По данным компании, на вокзале заранее объявили воздушную тревогу, а после обнаружения повышенной опасности пассажиров электропоезда, который должен был следовать в Запорожье, начали эвакуировать. До момента удара оставалось более 10 минут.

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